Bezdrátová nabíječka se stala již vcelku standardní součástí našich kanceláří i domovů. Dnes se podíváme na cenově dostupnou nabíječku YAC 5300 od Yenkee, která při ceně okolo tisíce korun dokáže nabíjet rovnou tři zařízení současně. Vzhledem k integrovanému Lightning konektoru je zřejmé, že Yenkee celou nabíječku koncipovalo pro majitele produktů Apple.

Máte vícero zařízení od Applu a také nikdy nevíte, do jaké zásuvky je při nabíjení zapojit? V takovém případě se hodí nabíječky „vše v jednom“. Dnes se podíváme na nabíječku Yenkee YAC 5300, která nabíjí jak bezdrátově, tak indukčně a skrze konektor. Cílí na uživatele Apple produktů, navíc je dostupná za velmi příjemnou cenu. Zdá se vám to celé podezřele dobré?

Obsah balení: na adaptér se nedostalo

Kupujete si sice nabíječku „3v1“, ovšem samotný adaptér součástí balení není. V tom naleznete samotnou stanici a USB-C–USB-A kabel. Právě ten je nutné spojit s adaptérem s podporou QC 2.0/3.0. Pokud jej nemáte, počítejte s investicí dalších pár set korun. Použít můžete adaptér ke svému telefonu, povětšinou to funguje, problém ovšem je, pokud máte jeden z novějších iPhonů s rychlonabíječkou. Proč? Protože má USB-C vstup. Došlo i na základní manuál v několika jazycích.

Konstrukční zpracování: světelná show

Samotná stanice není ani malá, ani velká, rozměry činí zhruba 136 × 101 × 136 mm. Je téměř kompletně bílá, ne však lesklá, ale pogumovaná, díky tomu telefon z podložky neklouže. Pro maximální fixaci nechybí ani gumový proužek, který slouží jako podpěra pro lesklé či zaoblené telefony, které by i tak mohly sklouznout. Yenkee si však neodpustilo poměrně výrazné logo, které je na stojánku mobilního telefonu. Upřímně, někdy je méně více, ovšem tolik vás to trápit nemusí, pokud je telefon na stojánku, žádné logo nevidíte.

Do stanice lze umístit tři zařízení, konkrétně telefon, Apple Watch a AirPods. Slouží k tomu integrovaný konektor Lightning. Pokud je tedy stanice plně zaplněna, dvě zařízení se nabíjí bezdrátově (v případě Watch indukčně, iPhone pomocí Qi), jedno přímo konektorem. Samotná stanice je na zadní straně vybavena USB-C, kterým přivádí energii.

Stanice disponuje také LED pruhem, který je po obvodu základny. Jeho svit napovídá, co se právě děje. Pokud svítí zeleně, je stanice připravena k nabíjení, pokud modře, všechna zařízení se nabíjí správně. Někdy se setkáte i s kombinací, tedy probliknutím zelené a modré barvy. V takovém případě stanice upozorňuje, že nabíjíte nepodporované zařízení. Svit je poměrně výrazný, proto Yenkee umožní LED vypnout, stačí stisknout kapacitní tlačítko vpravo na základně. Jakmile však stanici odpojíte od sítě, LED se opět aktivují.

Vzhledem ke sklonu a gumovému proužku vespod drží iPhone (nebo jiný telefon s podporou Qi) velmi stabilně a dokonce lze zařízení nabíjet i na šířku, ne pouze na výšku. To chválíme. Hodinky (v našem případě Apple Watch 5. generace) drží, ovšem ne tak silně, jak bychom si představovali. Za to ale částečně může i síla magnetů v hodinkách. V tomto ohledu bychom si přestavovali trochu větší sílu, ovšem ve většině případů to problém nebude. Výrobce tomu však mohl jít naproti tím, že by sklon stojánku ještě trochu upravil. Co se týká AirPods, tam pochopitelně problém není, zkrátka je „zabodnete“ do stojanu. Možná jen umístění konektoru není ideální. Je zbytečně vzadu, takže pásek Apple Watch je povětšinou „položený“ na pouzdře AirPods. Na druhou stranu to částečně přispívá ke stabilitě hodinek.

Na těle je jediné kapacitní tlačítko

Stanice je poměrně bytelná, bílá barva a pogumování se nám líbí, trochu méně už výrazná loga a použití jen plastových materiálů. Navíc pogumovaný povrch zachytává nečistoty a prach, který je pak dobře viditelný. Ze stanice jde cítit, že byla vyvinuta s cílem ideálního poměru ceny a výkonu. To se myslím povedlo, pokud chcete různé designové stanice z převážně kovových materiálů, je nutné si připlatit. A to je fér.

Nabíjení: pomalu, ale přece

Pokud nabíjíte tři Apple produkty naráz – iPhone, Watch a AirPods, můžete počítat s výstupem 10 W, 2,5 W a 2 W, přičemž nejvíce energie pochopitelně míří do iPhonu, 2,5 W do Watch a 2 W do AirPods. Zde se ale hodí zmínit, že bez nabíječky MagSafe dokáže iPhone přijmout maximálně 7,5 W. Maximem na výstupu je 15 W a účinnost je zhruba 73 %, nabíječka má certifikaci na QC 3. Pokud tedy budete nabíjet jiný telefon než iPhone s podporou bezdrátového nabíjení, můžete dosáhnout až na oněch 15 W, nabíjet se však bude moci jen telefon. V případě iPhonu nečekejte žádné rychlonabíjení, skvěle se však hodí na večerní nabíjení, které přeci jen provádíme nejčastěji. Já jsem ocenil i funkci stojánku.

Přes den jsem se naučil iPhone pokládat do stanice. Měl jsem lepší pohled na displej a příchozí notifikace, telefon se přitom neustále nabíjel. Sice pomalu, ale nabíjel, proto se nezřídka stávalo, že jsem večer měl nabito na zhruba 90 až 95 %, noční nabíjení tedy nebylo ani zapotřebí. Ale proč tam iPhone nenechat, že? Dodáme, že nabití iPhonu 12 Pro Max zabralo zhruba 3,5 hodiny.

Závěr: dostali jsme, co jsme čekali

Yenkee YAC 5300 nabízí přesně to, co slibuje – nabíjení 3 výrobků najednou za rozumnou cenu. Stanice není luxusní, nečekejte ani rychlonabíjení, ale na druhou stranu funguje, jak má. Spíše než do kanceláře se nám líbí představa, že bude na nočním stolku, kam večer odložíte jak iPhone, tak hodinky a třeba i sluchátka. Ráno se vzbudíte, jste si jistí, že máte nabito a navíc máte všechna zařízení na jednom místě. Odpadá tak starost s tím, že 10 minut hledáte sluchátka abyste následně zjistili, že jsou stejně vybitá. V tom podle nás tkví hlavní výhoda celého řešení.

Za zhruba tisíc korun dostanete stanici, která neurazí vzhledem, ani funkcemi. Kaňkou na krásně je absence adaptéru do sítě nebo také méně pevné uchycení Apple Watch. Nic z toho však není natolik vážný problém, abychom nabíječku od Yenkee nemohli doporučit pro nákup.

