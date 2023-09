Segment tabletů nedávno rozšířil model TCL NXTPAPER 11, jehož hlavním esem v rukávu je speciální obrazovka, kterou nesužují světelné odlesky. Co dalšího novinka přináší a bude to stačit na úspěch v třídě nabité konkurencí?

TCL NXTPAPER 11 lze považovat za 2v1, neboť má přednosti obrazovky elektronických čteček knih, ale zároveň standardní operační systém Android. Jak se novinka osvědčila v redakčním testu a také to, jaké jsou její slabé a silné stránky, prozradím na řádcích níže.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi TCL NXTPAPER 11 Rozměry 259 × 163,6 × 6,9 mm , 462 g Displej ?, 10,95" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx Procesor Mediatek helio P60 , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 8 000 mAh

Obsah balení: kompletní

V balení k tabletu se nachází kromě zařízení samotného rovněž napájecí adaptér a kabel typu USB-A/USB-C.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: klame tělem

Ačkoliv se TCL NXTPAPER 11 řadí k cenově dostupnějším modelům, nemusí se vůbec stydět za dílenské zpracování ani použité materiály, z nichž vyniká především hliník. Kovové šasi působí dostatečně odolně a vzhledem k matné povrchové úpravě rovněž vypadá reprezentativně, tudíž s sebou tablet můžete vzít třeba i na pracovní schůzky.

Také rozměrově se jedná o zařízení, které není problém často přenášet či držet jen v jedné ruce. Zvýšená odolnost bohužel schází, ta je však v těchto cenových vodách spíše výjimečná. Na jedné straně je rovněž ukryt slot pro paměťové karty a umístění vypínacích tlačítek je bezproblémové. Menším ústupkem je absence čtečky otisků prstů, což je rozhodně škoda, z biometrických způsobů ověřování uživatele je tak přítomno jen skenování obličeje. Nutno však podotknout, že jde pouze o 2D sken, který lze oklamat třeba i pomocí fotografie, tedy ne moc bezpečná možnost.

Líbilo se nám hliníková konstrukce

příjemné rozměry

Nelíbilo se nám potěšila by čtečka otisků prstů

Displej: to je, oč tu běží

Jednou z největších předností tohoto tabletu je zobrazovací panel typu NCVM IPS, který má 11" uhlopříčku a zcela dostačující 2K rozlišení. Použitá obrazovka s technologií NXTPAPER 2.0 připomíná na první pohled vzdáleně papír, což byl i cíl výrobce, v prvé řadě je však evidentní, že tento displej s matnou povrchovou úpravou jde na věc trochu jinak.

Na rozdíl od běžných tabletů s lesklou obrazovkou zde byl kladen důraz na co nejlepší čitelnost bez světelných odlesků, což se TCL skutečně povedlo. Ať už tak budete sedět v kanceláři s ostrou žárovkou nad vámi nebo na sluníčku, odlesky vás nebudou trápit. Po straně jasu přichází i menší kompromisy, pro použití uvnitř je maximální jas zcela dostačující, venku na opravdu intenzivním světle by však mohl být maximální jas přeci jen o něco vyšší. Čitelnost je obecně solidní, avšak oproti běžným elektronickým čtečkám knih (osobně porovnávám především s Kindlem od Amazonu) s technologií e-ink tak skvělá nebude. Obrazovka je každopádně rovněž šetrná k očím a mohu potvrdit, že při čtení v noci vás z ní rozhodně oči bolet nebudou, ani když se nebudete moci od knížky odtrhnout několik hodin.

Matný povrch má rovněž dopad na celkovou kvalitu obrazu při sledování videí (zejména ve vyšším rozlišení), neboť nebudou působit zkrátka tak ostře a líbivě. Osobně bohužel nemůžu zhodnotit odezvu displeje při psaní perem, neboť mi na testování nebylo dodáno, zážitek by však měl podle výrobce opět co nejvíc připomínat psaní na klasický papír.

Použitá obrazovka má své nesporné výhody, především pak skvělou čitelnost bez odlesků, je však nutné počítat i s tím, že i v tomto případě jde o „něco za něco“. Pokud pro vás nehraje největší prioritu kvalita obrazu při sledování videí, jedná se o skvělou volbu, kterou díky své praktičnosti dlouhodobě oceníte. Stejnou technologii displeje pak mimochodem najdeme i u nedávno představeného smartphonu TCL 40 NXTPAPER.

Líbilo se nám technologie NXTPAPER 2.0

velká uhlopříčka

bez odlesků a šetrný k očím

Zvuk: 4 reproduktory potěší

TCL NXTPAPER 11 je osazeno čtyřmi reproduktory, které nabídnou slušnou maximální hlasitost i solidní prostorový efekt, navíc se mi při používání tabletu nestávalo, že bych mřížky běžně blokoval dlaněmi. V tomto ohledu tedy kvalita zvuku potěší, škoda jen absence 3,5mm jacku, který je v této cenové relaci u mnoha tabletů stále relativně běžný.

Líbilo se nám čtyři reproduktory

Nelíbilo se nám potěšil by 3,5mm jack

Výkon hardwaru: MediaTek v hlavní roli

TCL NXTPAPER 11 spoléhá na procesor MediaTek Helio P60T, který sice nenáročnému uživateli pravděpodobně postačí, ale u jakýchkoliv náročnějších aktivit (včetně hraní i jen trochu náročnějších her) lze pozorovat, že jeho výkon je i na poměry tabletů nízký. Během používání jsem tak občas zaznamenal trhanější reakci či zkrátka jinou ukázku toho, že po výkonové stránce bohužel novinka od TCL nijak neexceluje. Je to trochu škoda, neboť najdeme v cenově podobných tabletech i výkonnější železo (třeba od Qualcommu), na druhou stranu by se tím zřejmě také zvedla cena. Integrované úložiště o kapacitě 128 GB lze pak rozšířit skrze paměťové karty microSD o max. velikosti 2 TB, 4 GB RAM jsou pak jen dalším důkazem toho, že na hardwarovou vybavenost výrobce nijak zvlášť nehleděl.

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší výkon procesoru

Výdrž baterie: celý týden bez problémů?

Tablet jsem používal nahodile, tedy tak, jak se podle mě ve většině domácnostech používá. Tu jej chvíli používáte na pohovce, tu zase v posteli, jindy si jej vezmete na terasu, přičemž se vždy jednalo o kratší seance do půl hodiny. V tomto režimu jsem získal dojem, že tablet zvládá bez problémů celý týden používání bez nutnosti jej připojit k zásuvce. 8 000mAh baterie s podporou 18W nabíjení v tomto případě zkrátka více než postačí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: vše důležité k vašim službám

Z konektivity výrobce nezapomněl na podporu Wi-Fi 5 ani Bluetooth 5.0, v rámci drátových přenosů se pak lze spolehnout samozřejmě i na USB-C.

Líbilo se nám standardní konektivita

Fotoaparát: na videohovory dostačující

TCL NXTPAPER 11 je osazen dvojicí 8Mps kamer, z nichž ta na čelní straně je ultraširokoúhlá s rozsahem 100 stupňů, zatímco vzadu má standardní ohnisko, zato však nabídne i automatické ostření. Tato základní fotovýbava je přitom naprosto dostačující pro rychlé „oskenování“ dokumentů či vyřízení videohovoru, jak ale asi již tušíte, o žádné „terno“ se nejedná.

Líbilo se nám na poměry multimediálního tabletu dostačující fotovýbava

Software: Android 13

Tablet výrobce TCL využívá svou vlastní nadstavbu, která naštěstí nepůsobí zvlášť těžkopádně a v průběhu používání nechyběly ani červencové bezpečnostní záplaty. Bohužel však není jasné, zda použitý Android 13, který se pod nadstavbou ukrývá, obdrží vůbec ještě nějakou aktualizaci.

Nelíbilo se nám bez garance softwarové podpory

Zhodnocení

TCL NXTPAPER 11 boduje hlavně netradičním displejem, který netrápí odlesky a je šetrný k očím, pochválit mohu rovněž konstrukční zpracování či čtveřici reproduktorů, méně pak slabší procesor či softwarovou podporu s otazníkem.

Konkurence

Jako konkurence se nabízí například Xiaomi Pad 5 s výkonnějším procesorem či větší baterií. Ten má rovněž větší baterii, disponuje však „standardní“ lesklou obrazovkou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Pad 5 256+6 GB Rozměry 254,7 × 166,3 × 6,9 mm , 511 g Displej TFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 860 , 1×2,96 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 8 720 mAh

