TCL 20 Pro 5G představuje nejlépe vybavený smartphone jednoho z největších výrobců spotřební elektroniky na světě. Stojí tato žhavá novinka s originálním designem a velkým AMOLED panelem za pozornost, nebo byste se raději měli porozhlédnout jinde?

TCL 20 Pro – videorecenze

Technické parametry TCL 20 Pro 5G Kompletní specifikace Konstrukce 164,2 × 73 × 8,8 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , CPU: 2×2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost Q2 2020, 14 490 Kč

Obsah balení: včetně pouzdra

Obsah bílé krabičky tvoří telefon, transparentní silikonové pouzdro, napájecí adaptér a kabel typu USB-A/USB-C. Samozřejmostí je také nástroj pro vytažení slotu či základní manuály.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: skleněný elegán

TCL 20 Pro 5G lze relativně snadno rozpoznat na první pohled díky líbivému modrému provedení zad, která jsou rozdělena na lesklou a matnou část. V lesklém pruhu lze spatřit čtyři fotoaparáty, které nijak nevystupují nad okolní povrch, což je v dnešní době fotomodulů gigantických proporcí velká rarita. Vedle nich se pak v již matné skleněné části nachází proužek s přisvětlovacími diodami. Provedení zad vypadá velmi pěkně a údajně bylo inspirováno barvou středomořského moře. Navíc relativně úspěšně odolává šmouhám a otiskům.

Zařízení má po stranách tenké (kovové) rámečky a díky zaoblení zad i displeje se velmi příjemně drží v ruce. Povedl se také nenápadný designový prvek v podobě červené linky na vypínacím tlačítku, nad nímž je kolébka ovládání hlasitosti. Tyto ovládací prvky mají podle mého názoru ideální umístění, horší je to s tzv. tlačítkem Smart Key na druhé straně, které je až příliš vysoko, nicméně samotné tlačítko je poměrně praktické. Uživatel si může nastavit spuštění různých funkcí na jedno/dvě stisknutí, případně dlouhé podržení. V mém případě jsem tak na jedno stisknutí aktivoval přisvětlovací diodu, na dvě stisknutí aplikaci pro dálkové ovládání (telefon má infraport) a při dlouhém podržení Google Asistenta.

Jako plus vnímám rovněž přítomnost 3,5mm jacku, ačkoliv bych jej preferoval spíše dole než nahoře, či slotu pro dvojici nanoSIM, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty. Kaňkou na kráse tohoto jinak povedeného zařízení je absence jakékoliv (oficiální) zvýšené odolnosti, kterou bych v této cenové třídě očekával. Kolem šuplíčku si lze všimnout silikonového těsnění, takže telefon pravděpodobně nějakou základní ochranou proti prachu a vodě disponuje, což však nezastoupí certifikaci odolnosti.

Líbilo se nám stylový design

plochá záda bez vystupujícího fotomodulu

slot pro nanoSIM + microSD

programovatelné tlačítko Smart Key

Nelíbilo se nám chytré tlačítko je příliš vysoko

schází jakákoliv certifikace zvýšené odolnosti

Displej: parádní podívaná

TCL se rozhodlo jít proti proudu a telefon osadit pouze 60Hz panelem s úhlopříčkou 6,67" a průměrném (i když zcela dostačujícím) rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů. Obrazovka s poměrem stran 20:9 má zcela dostačující maximální svítivost pro použití venku a zaoblené okraje působí prémiovým dojmem.

Specialitou TCL je pak funkce NXTVISION 2.0, která vylepšuje kontrast, podání černé i dynamický rozsah. Displej ostatně podporuje HDR10 a má certifikaci pro Netflix.

Optická čtečka otisků prstů s bílým podsvícením funguje ve většině případech spolehlivě (ačkoliv by subjektivně mohla být o něco výše), stejně jako režim Always-On, který zobrazuje vše důležité, tedy čas, datum a upozornění na notifikace. Obrazovka má příjemné podání barev a v testu DxOMark si odnesla pěkných 89 bodů. Absence vyšší obnovovací frekvence však může mnohé uživatele odradit.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

Certifikace HDR pro Netflix + NXTVISION

dostatečný maximální jas

Nelíbilo se nám pouze 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: tentokrát pouze jeden

V této době, kdy se začínají objevovat stereo reproduktory i u značně levnějších smartphonů, se výrobce rozhodl nasadit pouze jeden hlasitý reproduktor, a to i přestože hůře vybavený TCL 20L stereo repráčky disponuje. Chuť může potenciálním zájemcům spravit přítomnost 3,5mm jacku a také možnost přenosu audia až do čtyř sluchátek (nebo například bezdrátových reproduktorů) najednou. Kvalita jediného hlasitého reproduktoru je pak pouze průměrná.

Líbilo se nám možnost přenosu až do čtyř reproduktorů/sluchátek

3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: neohromí, ale ani nezklame

TCL nasadilo Snapdragon 750G, který má spolu s 6 GB RAM dostatek výkonu pro svižný chod i hraní her, ale ti, kteří se ženou po výkonu z něj úplně „odvaření“ nebudou. Nadstandardní je pak 256GB úložiště, z něhož zůstane po zapnutí dostupných zhruba 240 GB. Pokud by vám i to bylo málo, můžete do telefonu vložit paměťovou kartu o maximální velikosti 1 TB.

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware a velké úložiště

podpora microSD karet

Výdrž baterie: s rekordy nepočítejte

4 500mAh baterie nemá nízkou kapacitu, během používání se však ukázalo, že se jedná spíše o jednodenní telefon. Pokud byste mu dávali hodně zabrat, může se stát, že budete muset dobíjet i v průběhu dne. V případě drátového nabíjení se můžete spolehnout pouze na výkon 18 W, pomocí něhož se zařízení nabije z 0 na 100 % zhruba za hodinu a půl. Příjemným překvapením je v této cenové hladině nadstandardně rychlé 15W bezdrátové nabíjení.

Líbilo se nám rychlé bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám pouze průměrná výdrž i rychlost drátového nabíjení

Konektivita: jak se sluší a patří

Z používání TCL 20 Pro 5G mohu potvrdit funkčnost 5G konektivity (minimálně u operátora Vodafone), Bluetooth 5.1, ale také nechybí navigační služby GPS, BeiDou, GLONASS či evropského Galilea. Ve výbavě dále najdeme Wi-Fi 5, NFC pro rychlé párování i bezkontaktní placení a již zmíněný infraport, nic důležitého tedy neschází.

Líbilo se nám kompletní výbava včetně infraportu

Fotoaparát: neoslnivá fotoaplikace

Mobil disponuje na zadní straně celkem 4 fotoaparáty, z nichž hlavní má rozlišení 48 Mpx i optickou stabilizaci a senzor pochází z dílny Sony. Pořízené snímky si zachovávají slušnou ostrost i při přiblížení na detaily budov a obvykle mají solidně nastavený kontrast. Zvláštní je však barevné podání, které občas působí velmi ploše až vybledle. Trendem mnoha dnešních fotomobilů je pořizovat až přehnaně saturované snímky, toto však může být pro mnohé druhý extrém. Noční snímky mají zase často nádech do modra.

Hlavní senzor Ultraširokoúhlý objektiv Makro kamerka Bokeh senzor Rozlišení 48 16 5 2 Světelnost f/1.79 f/2.4 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/2" 1/3" 1/5" 1/5" Velikost pixelu 0,8 μm 1,0 μm 1,12 μm 1,75 μm Rozsah záběru 79° 123° 83° 83° Čočka 6P 5P 3P 3P Ostření PDAF pevné pevné pevné OIS ano ne ne ne

16Mpx ultraširokoúhlý objektiv fotí již barevnější snímky, často jsou však fotografie zbytečně podexponované, takže je velká část nepřirozeně tmavá. Za dobrého světla lze však pořídit pěkné fotografie bez nijak výrazné deformace v rozích. 5Mpx makro kamerka potřebuje dostatek světla a poté dokáže vyfotit solidně vypadající záběry zblízka, i tak by ji však mohl raději nahradit třeba teleobjektiv. 2Mpx bokeh senzor je pak podle mého zcela zbytečný. Špatně naopak nevypadají záběry z 32Mpx selfie kamerky, která rovněž podporuje bokeh efekt.

Co se natáčení videa týče, lze natáčet maximálně do 4K při 30 FPS, a to jak na zadní, tak na přední fotoaparát. Bohužel však není možné mít aktivované HDR při natáčení ve 4K, což je trochu škoda. U videa lze pochválit rychlé přeostřování i solidní úroveň stabilizace.

TCL 20 Pro 5G 4K 30 FPS

TCL 20 Pro 5G 1080p 30 FPS

Nepříliš spokojen jsem byl se samotnou fotoaplikací, která je rozvržena vcelku logicky, vadilo mi však trhané přepínání jednotlivých fotoaparátů a někdy i (virtuální) tlačítka, která chvíli nereagovala na dotyk nebo měla velkou odezvu. Na samotné fotoaplikaci tedy snad výrobce urychleně zapracuje a vylepší ji.

Líbilo se nám dostatek detailů u fotek z hlavního fotoaparátu

rychlé přeostřování při natáčení videí

solidní ultraširokoúhlý objektiv

Nelíbilo se nám zbytečný bokeh senzor

občas vybledlé barevné podání hlavního snímače

4K video bez HDR

trhané přepínání fotoaparátů

Software: TCL UI se povedlo

Zařízení dorazilo s Androidem 11, březnovými bezpečnostními aktualizacemi a nadstavbou TCL UI verze 3.0.3CFF. Podle výrobce se zákazníci dočkají minimálně dvou velkých aktualizací operačního systému (telefony tedy dostanou alespoň Android 13) a dvou let bezpečnostních aktualizací.

Používání nadstavby bylo vesměs příjemné a s výjimkou fotoaplikace také velmi svižné. Pro někoho mohou být užitečné i tzv. „mini notifikace“ v bublinách, které mohou nahradit klasické vyjíždějící notifikace z horní lišty. V zařízení jsem natrefil na podle mě zbytečné aplikace, jako je Facebook, Booking.com nebo Netflix, které je však naštěstí možné snadno odstranit.

Líbilo se nám svižná odezva

příslib aktualizace alespoň na Android 13

Nelíbilo se nám zbytečně předinstalované aplikace, jako je Facebook nebo Booking.com

Zhodnocení

TCL 20 Pro 5G ve mně zanechal vesměs pozitivní dojmy a domnívám se, že průměrně náročnému uživateli, který touží po netradiční „stylovce“, může dobře posloužit. Zařízení je však na to, co umí, bohužel neadekvátně naceněné.

Za 14,5 tisíc korun totiž u konkurence najdeme telefony, které disponují certifikací zvýšené odolnosti, vyšší obnovovací frekvencí displeje, stereo reproduktory, lepšími fotoaparáty, ale i vyšším výkonem.

Mezi hlavní esa v rukávu tohoto modelu tak kromě designu patří například štědré 256GB interní úložiště, podpora microSD karet i 3,5mm jack a kvalitní AMOLED panel. Obávám se však, že jen to ke komerčnímu úspěchu stačit nebude, ačkoliv bych jej TCL 20 Pro 5G přál.

