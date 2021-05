Máte už dost všech obřích a těžkých smartphonů, které se obtížně drží a špatně nosí v kapse? Letos na jaře přichází řešení. Jmenuje se Xiaomi Mi 11 Lite, nabízí se třeba v této kanárkově žluté barvě a jedná se o jeden z nejlehčích chytrých telefonů na trhu. Přesto má nádherný displej, výkonný procesor nebo nejnovější Android.

Xiaomi ani letos nepodceňuje poctivou střední třídu, kam zamířila novinka Mi 11 Lite. Dokáže nalákat na až nevídané rozměry, kvalitní displej či výkonný procesor. Dostalo se i na rychlé nabíjení, mírně zvýšenou odolnost či 64megapixelový fotoaparát. Cenu pak výrobce stanovil k hranici 10 tisíc korun. Máme zde bezkonkurenční nabídku?

Xiaomi Mi 11 Lite – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,5 × 75,7 × 6,8 mm , 159 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej Super AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 780G , CPU: 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 642 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 250 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2021, 10 499 Kč

Obsah balení

Ve světlém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a redukce z USB-C na 3,5mm jack.

Konstrukční zpracování: zazáří a zaujme

Jak naznačuje samotný název, novinka má plnit roli cenově dostupnější alternativy k vlajkové lodi Xiaomi. S modelem Mi 11 částečně sdílí vzhled, a to především v oblasti fotoaparátů. Na první pohled si všimnete velmi výrazné a méně obvyklé barevné varianty. Žlutá telefonu skutečně sekne a můžete si být jisti, že s ním upoutáte pozornost okolí. Plusové body si novinka přičítá za matný povrch, na kterém téměř neulpívají otisky prstů.

Budete žasnout nad lehkostí telefonu.

Dále si nelze nevšimnout, že je telefon velmi tenký, má pouhých 6,9 milimetrů. Naštěstí jsou tenké boky zaoblené a držení nečiní žádný problém. Jakmile mobil uchopíte, budete žasnout nad jeho lehkostí. 159 gramů je dnes téměř nevídaná hodnota a jen málo chytrých telefonů současnosti je ještě lehčích. V první chvílích si budete myslet, že jde o maketu nebo telefon bez baterie.

I přes tenkou konstrukci se podařilo fotoaparáty nechat takřka celé v těle telefonu a modul skoro nevystupuje nad okolní povrch, to chválíme. V dobrém dosahu jsou tlačítka na pravém boku, včetně velké klávesy se čtečkou otisku prstů. Palec na ni přesně dosedá a funkčnost čtečky je velmi dobrá.

Naše pravidelně nepravidelné hledání 3,5mm jacku dopadne tentokrát neúspěšně. Bohužel na telefonu střední třídy klasický audio konektor chybí. Výrobce se to snaží kompenzovat redukcí v základním balení. Zpracování telefonu je příkladné, plastový rám drží skla z obou stran a telefon se pyšní certifikací IP53, odolá tedy stříkající vodě. Vyšší odolnost se tak bohužel nekoná.

Líbilo se nám svěží žluté provedení

nízká hmotnost

tenké tělo

příjemně se drží

Nelíbilo se nám chybí vyšší odolnost

Displej: budete spokojeni

Takřka celou čelní stranu zabírá 6,55palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Krásné podání barev je samozřejmostí, stejně jako perfektní čitelnost. Líbí se nám velký rozsah jasu, zejména pak jeho nejnižší hodnota, která se hodí v noci. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 6. Panelu nechybí ani aktivní displej, tedy skoro režim Always-On. Ten se zobrazí na 10 vteřin po příchozí notifikaci. Neustále svítit bohužel nedokáže, což je s ohledem na nasazení AMOLED panelu velká škoda.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné rozlišení

90Hz obnovovací technologie

Nelíbilo se nám chybí plnohodnotný Always-On

Zvuk: překvapivě stereo

Příjemným překvapením je přítomnost dvou hlasitých reproduktorů, které hrají dostatečně kvalitně a jde o jednoznačnou konkurenční výhodu. Skvělý dojem ale kazí již zmíněná absence 3,5mm jacku. Xiaomi si však zřejmě uvědomilo, že ve střední třídě po zákaznících nelze chtít automaticky bezdrátová sluchátka, přibalilo proto alespoň redukci.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: pryč se starým, sem s novým

Více než dostatek výkonu přináší Snapdragon 780G a 8GB operační paměti. V tomto ohledu vás smartphone absolutně nebude brzdit. Standardní je 128GB paměť, kterou lze rozšířit paměťovou kartou (max. 512 GB). To pro případ, že by vám 111 GB po prvním zapnutí nestačilo. Ani při větší zátěži se mobil nijak zásadně nepřehřívá, což je rozhodně fajn.

Benchmark testy

Líbilo se nám moderní procesor

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: většině postačí

V tenkém těle je poměrně slušná baterie s kapacitou 4 250 mAh, která zajistí výdrž kolem 1,5 dne při středně náročném používání. Bezdrátové nabíjení by zde hledal asi málokdo, avšak nechybí 33W nabíjení kabelem, díky kterému telefon nabijete zhruba za hodinku.

Líbilo se nám rychlé nabíjení kabelem

Konektivita: vše, nač si vzpomenete

Mobil je po stránce konektivity skvěle vybaven. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 nebo LTE. Jenže to je dnes samozřejmost, stejně jako podpora 5G. Ve výbavě nechybí ani NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že smartphone podporuje vložení dvou nano SIM karet, což znamená, že vložením druhé SIM karty přijdete o prostor pro paměťovku.

Líbilo se nám Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

Fotoaparát: spíše obyčejná sestava

Na zadní straně je sestava tří fotoaparátů: 64megapixelový klasický, 8megapixelový ultraširokoúhlý a 5megapixelový makro snímač. Potěší, že všechny odvádí svou práci velmi dobře. Zejména hlavní fotoaparát, který fotí skvěle ve dne, věrné syté barvy se skloubí s ostrostí a vytvoří jedny z nejlepších snímků ve střední třídě. Obstojně pořizuje snímky i v noci a budete s ním maximálně spokojeni. K dokonalosti mu schází jen optická stabilizace obrazu. Ultraširokoúhlý snímač rozhodně nezklame a makro fotoaparát má také použitelné výsledky.

Spolehnout se můžete taktéž na čelní 20megapixelový selfie fotoaparát, který kvalitou plně postačuje pro potřeby sociálních sítí.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Špatný není ani záznam videa, a to ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledky nejsou roztřesené a působí plynule.

Xiaomi Mi 11 Lite (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám velmi slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám chybí teleobjektiv

postrádá optickou stabilizaci obrazu

Software: Android v nejnovější formě

Prostředí je vcelku klasické, využívá Androidu 11 a nadstavby MIUI 12. Podstatné je, že je skvěle optimalizované a funguje krásně svižně. Přehlednost sice není úplně nejlepší, ale jde jen o zvyk. Dodejme, že jsou v telefonu dubnové bezpečnostní aktualizace, což je v rámci střední třídy velmi dobrý výkon.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

výborná optimalizace

Zhodnocení

Xiaomi Mi 11 Lite 5G je povedeným telefonem, který dostává svému názvu a vlajkové řadě nedělá ostudu. Jde o nebývalé lehký a do ruky dobře padnoucí telefon, který má vše, co středně náročný uživatel upotřebí. Kvalitní displej, výkonný procesor, aktuální prostředí, schopné fotoaparáty, podporu sítí 5G a dobrou výdrž. To vše za necelých 10 tisíc korun, díky čemuž před sebou máme horkého adepta ke koupi. Zcela bez konkurence však samozřejmě není.

