Řada WH-1000XM od Sony je často vnímána za nejlepší běžně dostupná sluchátka uzavřené konstrukce na trhu. I kvůli tomu byla má očekávání od nejnovější generace s označením Sony WH-1000XM5 opravdu vysoká. Jak se osvědčila během několikatýdenního používání?

Sluchátka Sony WH-1000XM4 v redakčním testu zabodovala díky špičkovému zvuku, až neuvěřitelně dobře fungujícímu ANC i povedeným doplňkovým funkcím, jako je režim „Speak-to-Chat“. Kráčí jejich nástupce ve šlépějích veleúspěšné řady?

Technické parametry Sony WH-1000XM5

Hmotnost přibližně 250 gramů Barevná provedení stříbrná, černá Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky LDAC, SBC, AAC Doplňkové funkce Speak to Chat, 360 Reality Audio, DSEE Extreme, Spotify Tap, Amazon Alexa, Google Asistent Délka poslechu (dle výrobce) až 40 hodin bez ANC, až 30 hodin s ANC Obsah balení sluchátka, nabíjecí kabel, pouzdro, 3,5mm kabel, manuály Výrobcem doporučená cena 10 599 Kč

Konstrukční zpracování: komfort především

Kapitolu o konstrukci odstartuji trochu netradičně. Sony WH-1000XM5 byla totiž představena v létě, přičemž když dorazila do redakce na test, nezřídka panovaly venku i teploty přesahující 30 stupňů Celsia. V tomto ohledu jsem se tak obával toho, že bude mimo příjemný chládek domácnosti téměř nemožné sluchátka používat, oproti předešlé generaci (kterou jsem mohl používat v podobných vedrech) jsem však zaznamenal změnu k lepšímu. Nevím, zda za to může upravený materiál, který je v kontaktu s hlavou, či samotný „most“ spojující sluchátka, jejich nošení v parném létě však bylo o poznání komfortnější. A s tím se samozřejmě váže komfort používání, ať už máte sluchátka nasazená v kanceláři, doma nebo při jízdě metrem. Sony WH-1000XM5 jsou totiž opravdu velmi pohodlná, což říkám jakožto posluchač preferující špuntová sluchátka. Každopádně oněch zhruba 250 gramů, jakkoliv to může působit hrozivě, v konečném důsledku není díky dobře rozložené hmotnosti žádný velký problém.

Po stránce designu jsou pak sluchátka velmi podobná předchozí generaci (co také měnit?), ovšem působí opět o něco líbivěji a možná i méně hřmotně. Sony si dalo hodně záležet na environmentálním aspektu, tudíž není šetrné k přírodě pouze balení (které je mimochodem velmi pěkně zpracované), ale také použité materiály. V kombinaci s dodávaným přenosným pouzdrem navíc budete mít sluchátka vždy chráněná, i když je budete nosit v batohu s jinými věcmi a v pouzdru najdete rovněž místo pro nabíjecí/audio kabel.

Líbilo se nám povedené pouzdro

vyrobena z recyklovaných materiálů

extrémně pohodlná

stále kompaktní rozměry

Zvuk: ANC v hlavní roli

Po zvukové stránce se můžete spolehnout na to nejlepší od Sony. Ačkoliv jsou měniče nově o něco menší (30 milimetrů), nemá to na kvalitu reprodukce absolutně žádný negativní vliv. Jestli je naopak zvuk ještě lepší než u předchozích Sony WH-1000XM4 nedokážu příliš dobře objektivně posoudit, neboť i předchozí generace hrála famózně. Každý si přitom přijde na své, neboť lze zvukové podání upravit pomocí propracovaného ekvalizéru v aplikaci. Ať už tak posloucháte spíše hudbu bohatou na basy, nebo třeba filmové/herní soundtracky, kde lze mnohdy slyšet celý symfonický orchestr, můžete se těšit na pěkně prokreslené tóny, kdy žádný z instrumentů není nijak upozaděn a basy jsou hutné tak akorát.

V čem však sluchátka opravdu excelují, to je ANC. K potlačení hluku dojde už díky samotné konstrukci, ale hlavně je zde nově soustava osmi mikrofonů a hned dvou čipů (u předchůdce to byly čtyři mikrofony a jeden čip) starajících se o vyrovnání zvukových frekvencí tak, aby uživatel s nasazenými sluchátky (a zapnutým ANC) slyšel co nejméně. Bez problémů tak zvládají nižší frekvence, které vydávají typicky motory (například v autobuse), velmi obstojně však odhluční i vyšší frekvence, jako je například štěkání psů během procházky městem. Rozdíl mezi nasazenými a nenasazenými sluchátky s ANC je opravdu propastný a právě díky špičkovému aktivnímu potlačení hluku lze docílit vytvoření osobní zóny, kdy vás (alespoň po zvukové stránce) nebude nic obtěžovat. V tomto ohledu také vnímám rozdíl ve srovnání s předchůdcem.

V souvislosti s poslechem pak zmíním rovněž podporu kodeku LDAC (podporuje 990 kbps namísto 328 kbps u SBC) pro co nejvyšší kvalitu přenosu skrze Bluetooth, k dispozici je však také 3,5mm jack a v balení dodávaný propojovací kabel, tudíž není problém si sluchátka připojit po staru přes drát. Toto je velmi užitečné i v situacích, kdy se chcete napojit ke zvukovému výstupu zábavného systému ve vlaku, letadle, autobusu či jinde. V neposlední řadě chci vyzdvihnout skvělou kvalitu přenosu zvuku během hovorů, kdy mě protistrana slyšela bez jakýchkoliv problémů, stejně jako já ji, i v tomto ohledu podle mě došlo k mezigeneračnímu vylepšení.

Líbilo se nám mezigeneračně ještě lepší ANC

vysoce kvalitní přenos hovorů

špičkový zvuk

podpora kodeku LDAC

povedená aplikace

Funkce a ovládání: ťuk a svajp

Ovládání probíhá, stejně jako u minulé generace, ťukáním a přejížděním prstů po vnější ploše náušníků. Jelikož se nic nezměnilo, dodám jen, že ovládání je v 95 % případů velmi přesné, občas se mi pouze stalo, že sluchátka správně nerozpoznala, že chci přeskočit na jinou skladbu. Rovněž, co se funkcí týče, nepředstavují Sony WH-1000XM5 oproti loňskému modelu žádnou revoluci, což ale vůbec nevadí, neboť mi na nich vůbec nic nechybí.

K dispozici je například režim „Speak-to-Chat“, pomocí něhož zvládnou sluchátka pozastavit přehrávání hudby ve chvíli, kdy promluvíte. Líbí se mi, že na zapískání na psa však nereagují, tudíž k pozastavení zbytečně nedojde. Stejně tak je k dispozici možnost propojení s dvěma zařízeními najednou, mezi kterými poté umí sluchátka plynule „přeskakovat“, typickým příkladem je třeba počítač a telefon. Naprostou samozřejmostí je pak automatické pozastavení přehrávání při sundání sluchátek z uší. Škoda jen, že sluchátka nelze spárovat s konzolí PlayStation 5, na to musíte jít oklikou (přes televizor) nebo sluchátka připojit k ovladači DualSense kabelem. Sony má pro PlayStation samostatnou řadu sluchátek, přesto bych ocenil možnost přímého spárování s konzolí.

Líbilo se nám snadné ovládání

multipoint propojení

funkce „Speak-to-Chat“

automatické pozastavení/spuštění přehrávání

Nelíbilo se nám sluchátka nelze spárovat přímo s konzolí PlayStation 5

Výdrž baterie: rychlé nabíjení přijde vhod

Zásadním vylepšením letošního modelu je rychlé nabíjení, respektive podpora standardu Power Delivery, který to umožňuje. Za pouhé tři minuty nabíjení tak lze získat až tři hodiny poslechu, což je skvělá hodnota a s celkovou výdrží 30 hodin s ANC (o 10 hodin více s vypnutým ANC) se mi nikdy nestalo, že by sluchátkům došla energie. Nabíjení přitom probíhá skrze USB-C, takže si stačí vzít na cesty nabíječku od telefonu a nabít s ní i sluchátka (a třeba i počítač).

Líbilo se nám dlouhá výdrž

extrémně rychlé nabíjení

Zhodnocení

Sony WH-1000XM5 kráčí ve šlépějích svého předchůdce, což znamená jediné: špičkové ANC, nekompromisní zvuk, vysoký komfort a k tomu dalších několik velmi praktických funkcí, jako je třeba podpora superrychlého nabíjení. Vzhledem k povedené implementaci dodatečných funkcí, jako je „Speak-to-Chat“ i kvalitně zpracované doprovodné aplikaci nemám sluchátkům pořádně co vytknout, snad jen onu nemožnost je spárovat s PlayStationem 5.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz