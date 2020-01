Když máte na triku hitovou hru Pleague Inc., svět vážně zajímají vaše další kroky. Jejich nová hra Rebel Inc. sice na první pohled vypadá podobně, ale mění se zcela ve všem. Zapomeňte na likvidování světa nebezpečnými viry a připravte se na stabilizaci společnosti po válečném konfliktu.

Nepochopte to špatně, nehrajete za partyzány, kteří mají za úkol vojensky převzít kontrolu nad celou zemí. Právě naopak. Vaše agentura má za úkol provést důležité reformní kroky a připravit zemi na ekonomickou i sociální obrodu. Jak nám historie a nedávné události dokazují, není to snadný úkol. Do rukou se vám dostane nevelký region, kde ale téměř nic nefunguje. Školy jsou zbořené válkou, je nedostatek základních potravin, léků, vláda neexistuje a infrastruktura jakbysmet.

Rebel Inc. – videorecenze

Zem se sama nevzpamatuje a potřebuje pomoci postavit na nohy. Jak toho dosáhnete je čistě na vás. K dispozici máte tři oblasti, ve kterých provádíte operace – civilní sektor, politický a vojenský. Možnosti jsou dostatečně široké, i když po pár hodinách hraní si všimnete určitých nutných kroků, které je potřeba dělat stále dokola. Vždy však musíte sledovat, co konkrétně obyvatelstvu schází a přizpůsobit tomu výstavbu, jinak je na svou stranu nedostanete.

Takže stavíte silnice, investujete do školství, podporujete ekonomický růst, kontrolujete politiky protikorupčními zákony a budujete vlastní armádu. Strategii je potřeba vždy přizpůsobit konkrétnímu území. A nezapomnělo se ani na boj, který je poměrně taktický. Dokud v regionu operují rebelové, nikdy ho zcela nestabilizujete. Pokud se jim povede dobýt část území, máte velký problém. Vše závisí i na tom, jak je vaše vláda populární. Zničit je můžete obklíčením. Vždy ale jen dočasně.

Rozhodnete se investovat prostředky a čas do budování vlastní armády, nebo spíše spolehnete na zahraniční pomoc? Vpustíte do země nevládní agentury? Dáte přednost městské společnosti, nebo agrárnímu sektoru? A jak naložíte se zajatými rebely, kteří vlastně jen bojovali za svou zemi? Hra vás zásobuje důležitými rozhodnutími a sledovat musíte i prestiž své agentury. Přijdete o důvěryhodnost a hra pro vás končí. Každý krok se někomu nebude líbit a vy musíte najít dobrý balanc. Není třeba rozumné začít se silnými sociálními reformami. Nebojte se také rebely přizvat k vládě, snížíte tím jejich bojechtivost.

Je to hra náročná jak na obtížnost, tak čas. Ale rozhodně stojí za to. A když ji po několika hodinách trochu rozklíčujete, schválně zkuste hrát na extrémní obtížnost. Pro Android můžete získat zdarma demo a za těch 50 korun plná verze rozhodně stojí.

Stáhnout Rebel Inc.