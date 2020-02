Ve střední třídě to telefony neměly a nemívají lehké. Výrobci se předhánějí v nových funkcích a snižování cenové laťky. Do této kategorie se rozhodlo vtrhnout Realme X2, které na to rozhodně nejde vůbec špatně. Disponuje AMOLED displejem, moderním procesorem Snapdragon 730G, velkou operační pamětí a čtyřmi fotoaparáty.

Realme je na českém trhu stále novou a neokoukanou značkou. V poctivé střední třídě má model X2, který nabízí líbivý vzhled, moderní procesor a hned čtveřici fotoaparátů. Cena se přitom pohybuje kolem hranice 8 tisíc korun. Výbava působí alespoň papírově vcelku nekompromisně a okamžitě se na mysl vkrádá otázka, dokáže zaskočit zavedenou konkurenci? Realme X2 – videorecenze Technické parametry Realme X2 Kompletní specifikace Konstrukce 158,7 × 75,2 × 8,6 mm , 182 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 730G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:14 hodin Dostupnost prosinec 2019, Kč 8 190 Kč 8 190 Kč Obsah balení Prodejní krabička je zcela standardní a vyvedena v bílé barvě. Uvnitř je mobilní telefon, nezbytné návody, koncovka nabíječky a USB kabel. Příjemným bonusem je pak ještě silikonový ochranný kryt. Konstrukční zpracování: oblíbené a nepraktické Design telefonu vás na první pohled asi nešokuje, je vidět že Realme šlo spíše na jistotu a vsadilo na současné trendy. Tím jsou krásně lesklá záda, oblé boky a pestrobarevné kombinace. Ona lesklost sice zapříčiňuje ulpívající otisky prstů, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Je to jakási daň za stylový vzhled. Na těle bohužel ulpívá i prach a často vzniká nepříjemný začarovaný kruh. Otisky prstů vyleštíte hadříkem, který na tělo nanese množství prachu… Ovládat telefon položený je vyloženě otravné. Telefon padne velmi dobře do ruky, není vyloženě přerostlý ani těžký. Co se nám ale rozhodně nelíbí, je silně vystupující modul fotoaparátů. Položit telefon na stůl znamená, že se bude kývat. Ovládat jej položený je vyloženě otravné. Jaké je řešení? Přímo v balení najdete silikonový ochranný kryt s kouřovým zbarvením. Ten z části vystupující fotoaparát eliminuje a současně telefon chrání. Vyvýšené jsou také hrany z čelní strany, což představuje jistý stupeň ochrany displeje. Rozmístění prvků po obvodu nepřekvapí, tlačítko vpravo telefon zapíná, dvojtlačítko vlevo reguluje hlasitost. Tisknou se dobře, a to i v pouzdře. Na spodní hraně je USB-C a také 3,5mm jack. Zvýšenou odolnost bychom u telefonu hledali marně, konstrukční zpracování však působí bytelně. Líbilo se nám líbivý vzhled

3,5mm jack

dobře padne do ruky Nelíbilo se nám povrch náchylný na šmouhy a prach

neprakticky vystupující modul fotoaparátů