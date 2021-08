Pomalu ale jistě se vytrácející 3,5mm jack vede spoustu uživatelů k nákupu bezdrátových sluchátek. Ti náročnější mohou letos sáhnout po modelu Philips Fidelio L3, který nabídne konzervativní vzhled, poctivé materiály a opravdu velmi kvalitní zvuk. A velmi nadějně to vypadá také s výdrží na nabití.

Philips Fidelio L3 lákají na bohaté prodejní balení, všechny potřebné funkce včetně aktivního potlačení hluku a nechybí jim moderní dotykové ovládání. Jsou vyrobena z kvalitních materiálů. Bude to ale stačit na obhájení ceny téměř 10 tisíc Kč?

Technické parametry Philips Fidelio L3

Hmotnost 360 gramů Výdrž s ANC zhruba 32 hodin Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.1 Frekvenční rozsah 7 Hz až 40 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, adaptér do letadla, manuály Barevné varianty černá Cena 9 790 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Sluchátka jsou dodávána v poměrně velké krabici, avšak to asi překvapí málokoho. Ladění do modrých odstínů s ohledem na značku není nic, co bychom nečekali. Vše nezbytné se ukrývá v designově velmi povedeném ochranném pouzdře. Do něj lze snadno složit i velká sluchátka, jsou v něm perfektně chráněna. Ještě přitom zůstal dostatek místa pro nezbytné příslušenství. Jedná se o speciální „dvojkolíkový“ audio adaptér do letadla a dále kabelovou redukci z 2,5mm jacku na 3,5mm. Sluchátka jsou připravena hrát i po kabelu, kdyby to bylo potřeba. Nakonec zde je nezbytný nabíjecí kabel.

Konstrukční zpracování: příjemná kvalita

Philips si tentokrát dal skutečně záležet i na drobných detailech. Například název modelu je elegantně ukryt nejen na poutku pouzdra, ale velmi nenápadně je vyryt i do vrchní části hlavového mostu. Ten je samozřejmě kovový, avšak z horní strany potažen kůží. Opačná strana, tedy ta přiléhající k hlavě, je pak příjemně měkká a polstrovaná.

Konstrukce je celkově velmi precizní, za což může bohaté využití kovových materiálů. Sluchátka působí pevně až robustně a nikde nic nevrže, ani při nastavování vhodné velikosti.

Za vyzdvihnutí stojí opravdu vysoký komfort při nošení, což zaručují velké náušníky, které jsou po obvodu vybaveny paměťovou pěnou a potaženy měkkou kůží Muirhead. Sluchátka skutečně sednou i uživatelům s většíma ušima. Ani při delším nošení jsem s nimi neměl problém. Kladně hodnotíme také stabilitu na hlavě, kdy nejsou sluchátka náchylná na sklouznutí.

Líbilo se nám osvědčený vzhled

pohodlné nasazení

Nelíbilo se nám na sport se nehodí

Ovládání: k ideálu daleko

Drtivou většinu akcí provedete skrze pravou mušli. Její vnější plocha je totiž dotyková. Krátkým dotykem spustíte/pozastavíte přehrávání, tahem doprava/doleva přeskakujete skladby, tahy vertikálně zase upravují hlasitost. Při příchozím hovoru lze krátkým dotykem hovor přijmout, delším dotykem odmítnout. Teoreticky je vše krásně promyšlené, ale i přes očividnou snahu to dopadlo jako vždy. Běžně se mi tak například stávalo, že namísto přeskočení skladby jsem celé přehrávání pozastavil. Obdobný problém panuje i při touze upravit úroveň hlasitosti. Naopak pochvalu si Philips zaslouží za gesto okamžitého ztišení a prostoupení zvuku z okolí do sluchátek. Postačí dlaní zakrýt celou pravou mušli.

Ovládací prvky

Na pravé mušli dále naleznete ještě dvě hardwarová tlačítka. Jedno mění zvukový režim, tedy aktivaci aktivního potlačení okolního hluku, jeho vypnutí a případně spuštění transparentního režimu, kdy je slyšet i okolní hluk. Na levé mušli je jediné tlačítko sloužící k zapnutí a vypnutí sluchátek. Pro správné párování je nutné jej přidržet zhruba 5 vteřin. NFC, který by celý proces ulehčilo, bohužel chybí.

Líbilo se nám ovládání sdružené na jedné mušli

Nelíbilo se nám dotykové ovládání je velmi nepřesné

chybí NFC

Výdrž baterie: opravdu perfektní

Nabíjení sluchátek nebude příliš častým jevem, neboť výdrž se šplhá až na 38 hodin při vypnutém ANC. Pakliže jej budete mít aktivní, klesne výdrž na stále skvělých 32 hodin, což jsou v podstatě čtyři celé pracovní dny. I při aktivním používání tak budete sluchátka nabíjet maximálně dvakrát týdně, což je velmi komfortní. Opětovné dobití probíhá přes moderní USB-C na levé mušli. Nabití zcela vybitých sluchátek zabere necelé dvě hodiny.

Pokud se vám po celém dlouhém dni sluchátka vybijí a vy přesto chcete poslouchat dále, lze poslouchat přes kabel. V takovém případě jste již závislí jen na výdrži propojeného zařízení.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž na nabití

Zvuk: nechte se hýčkat

Zvuk vás v případě Philips Fidelio L3 pohltí. Jeho základem jsou velké náušníky, které perfektně sedí na uších. V takové konstelaci si jakýkoliv zvuk vychutnáte opravdu dosyta, přičemž potěší, že Fidelio L3 kladou velký důraz na hloubky, které startují už na hranici 7 Hz, což samozřejmě ani nelze slyšet. Současně je nutné dodat, že hloubky nejsou přehnaně dominantní a nástroje se navzájem neztrácí. Pakliže jste doposud měli méně kvalitní sluchátka, Fidelio L3 u notoricky známých skladeb odhalí detaily, které vám doposud byly skryté.

Podmínkou toho všeho je samozřejmě maximální možná kvalita hudebních souborů, které hodláte poslouchat. Sluchátka podporují Hi-Res Audio s aptX HD, díky čemuž můžete do svých uší skutečně pouštět jen to nejlepší.

Ačkoliv jsou sluchátka vybavena režimem aktivního potlačení okolního hluku (ANC), nejde o zcela dokonalé odstínění veškerého zvukového dění kolem vás. Zde platí více než kde jinde, že pokud jste doposud ANC nepoužívali, budete zřejmě velmi spokojeni. Jakmile režim zapnete, dostaví se uklidňující ticho, jako kdybyste byli v nějaké bublině. Pokud jste však již nějaká lepší bezdrátová sluchátka s ANC vlastnili, je možné, že vám síla ANC přeci jen nebude stačit.

Zvuk si můžete uživatelsky upravit v mobilní aplikaci Philips. Nabízí nejen uživatelsky upravitelný ekvalizér, ale také podrobnější přehled o nabití baterie ve sluchátkách a pomáhá rovněž s párováním.

U bezdrátových sluchátek lze zaznamenat výrazné rozdíly v kvalitě hlasových hovorů. Fidelio L3 jsou v tomto ohledu připravena velmi dobře. Při telefonování si protistrana naopak pochvalovala velmi čistý zvuk a srozumitelnost. Nemusíte se tedy obávat se sluchátky pohodlně telefonovat.

Při poslechu hudby s připojením kabelu jsem osobně v kvalitě zvuku patrný rozdíl nezpozoroval. Bezdrátové spojení zajišťuje Bluetooth 5.1 a dosah je na takřka volném prostranství přibližně 20 metrů. V bytě se pak nemusíte takřka nijak omezovat, dveře ani stěny bezdrátové šíření zvuku nezastaví. Pakliže jsem telefon nechal u okna bytu ve 2. patře, byl dosah hudby nerušený ještě zhruba 15 metrů od domu. V tomto ohledu tedy sluchátkům nemám co vytknout.

Líbilo se nám hrají bezdrátově i skrze kabel

aktivní potlačení okolního hluku

důraz na hloubky

skvělý dosah Bluetooth

Nelíbilo se nám režim ANC by mohl být silnější

Zhodnocení: velmi příjemná

Philips Fidelio L3 na nás udělala opravdu veskrze pozitivní dojem. Jsou velice pohodlná a současně za necelých 10 tisíc korun poskytují opravdu špičkovou zvukovou kvalitu, která se skvěle snoubí s možností je mít i několik hodin na hlavě, aniž by vás nějak omezovala. Za vyzdvihnutí stojí i dlouhá výdrž či doprovodná aplikace. Naopak jinde se zřejmě poohlédnou zájemci, kteří hledají sluchátka s co nejsilnějším režimem aktivního potlačení okolního hluku.

Konkurence

Pokud hledáte právě sluchátka s mnohem lepším režimem aktivního potlačení okolního hluku, rozhodně do svého hledáčku zařaďte Bose NC 700, která jsou dokonce ještě nepatrně levnější. Mezi konkurenty můžete zařadit také Sony WH-1000XM4, která rovněž nezklamou zvukovou kvalitou a umožní snadnější párování skrze NFC. Jejich cena je velmi blízká té u dnes testovaných sluchátek Philips.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz