Ve střední třídě můžete aktuálně narazit i na opravdu líbivý mobil Reno11 F od Oppa, který dokáže zaujmout vzhledem, kvalitním displejem s malými rámečky či opravdu velkým úložným prostorem. Zajímavě to vypadá i s výdrží a opětovným dobíjením. Bude to však stačit na úspěch?

Oppo sice patří mezi největší světové výrobce, nicméně na českém trhu jde stále spíše o okrajového výrobce, o kterém běžní uživatelé mnoho nevědí. Jelikož se již podařilo vyřešit různé patentové spory, má tento čínský výrobce dveře na evropské trhy v podstatě otevřené. Ve střední třídě se nyní objevil model Reno11 F, který by měl cílit na ty, kteří chtějí slušně vybavený mobil za dobré peníze a současně kladou důraz na vzhled.

Technické parametry Oppo Reno11 F Kompletní specifikace Konstrukce 161,1 × 74,7 × 7,5 mm , 177 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP65 Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7050 , Paměť vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:48 hodin Dostupnost duben 2024, 9 590 Kč

Obsah balení: základní linka

V prodejním balení se kromě samotného telefonu nachází nezbytné návody, klíček pro otevření šupličku na SIM karty a dále USB kabel. A to je bohužel vše. Nabíjecí adaptér výrobce nepřibalil.

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: buďte originální

Oppo Reno11 F vypadá na první pohled jako dnešní klasický smartphone. Někdo by ho mohl popsat jako zaoblenou placku, avšak co není vidět z čelní strany, objeví se po otočení. Na test se nám dostala opravdu zajímavá verze, kde dominuje světle modrá a vzorování připomínající vodní hladinu. To se navíc ještě decentně mění s ohledem na naklonění mobilu. Samozřejmě nejde o něco, co se bude líbit zcela každému, ale za nás jde o chvályhodný počin, kdy se Oppo snažilo vymyslet něco netradičního, čím se novinka odliší od konkurence.

Celé tělo je plastové, což může zamrzet, ale na druhou stranu je telefon dobře zpracovaný, bytelný, celkově pevný a navrch na něm takřka neulpívají otisky prstů. Počítat můžete i se zvýšenou odolností IP65. To v praxi značí, že je Reno11 F zcela odolné proti prachu a částečně proti vodě, konkrétně proti tryskající vodě. Mobilu by tak nemělo vadit zmoknutí či postříkání vodou.

Líbí se nám umístění a zpracování tlačítek na pravém boku. Dobře na ně dosáhnete palcem ruky, současně se snadno a jistě tisknou. Boky jsou jinak zcela ploché, což podporuje dobré držení celého mobilu. Levý bok je domovem šuplíčku na SIM karty a na spodní hraně je pouze USB-C.

Líbilo se nám originální vzhled

pohodlně se drží

dobře odolává otiskům prstů

Nelíbilo se nám jen plastové materiály

Displej: tenké rámečky a kvalitní AMOLED

Chloubou modelu Reno11 F je nepochybně 6,7" AMOLED panel, který má velmi tenké rámečky, je mírně zakřivený a disponuje Full HD+ rozlišením. Co se týče sledování obsahu, chvalitebná je podpora HDR10+, ale také schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Spokojen jsem byl i s maximálním jasem až 1 100 nitů, který je zcela dostačující pro používání obrazovky na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz, což je dostačující pro pro hraní her i svižné procházení dalšího obsahu. Dostalo se i na oblíbenou funkci Always-On, kdy máte možnost mít na očích čas i zmeškané události, a to nepřetržitě. O ochranu se stará sklíčko Pand Glass.

Přímo do AMOLED displeje je integrována čtečka otisků prstů. Je v rozumné výšce a reaguje až překvapivě dobře. Potěší nejen rychlost, ale i přesnost, kdy se stalo zcela výjimečně, že by senzor otisk prst napoprvé nerozpoznal.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz AMOLED

velmi tenké rámečky

vysoký maximální jas

Zvuk: za očekáváním

Jakmile si pustíte první skladbu nebo video, zažijete menší zklamání. Oppo Reno11 F má jediný reproduktor na spodní hraně, který sice je dostatečně hlasitý, ale kvalitou neoplývá. Je to velké zklamání a novinka za konkurencí zaostává. Poslech hudby je tak rozhodně lepší provozovat skrze sluchátka, a to ta bezdrátová, neboť 3,5mm jack chybí.

Nelíbilo se nám jen jeden reproduktor

chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: výkonu dostatek

V útrobách mobilu je Dimensity 7050 od MediaTeku společně s 8GB RAM. Neočekávejte, že budete s Renem11 F okupovat přední příčky výkonnostních žebříčků, avšak nouzi o výkon mít rozhodně nebudete. Běžné činnosti jsou svižné, a to včetně animací. Snad jen pokud budete chtít vyloženě telefon zpomalit, samozřejmě se vám to při otevírání více náročných aplikací podaří. Oceníte jistě velké 256GB úložiště typu UFS 3.1, které je navíc rozšiřitelné až 2TB paměťovou kartou. Ve výsledku tak můžete mít neustále při sobě opravdu velkou porci dat.

Benchmark testy

Líbilo se nám na danou třídu dostačující výkon

štědré úložiště i RAM

podporuje paměťovky

Výdrž baterie: slušná výdrž

Baterie modelu Reno11 F má standardní kapacitu 5 000 mAh, ovšem výdrž je ve výsledku rozhodně nadprůměrná. Běžně se dostanete na nabíjení obden, tedy až druhý den navečer, a to i při poměrně náročném využívání. V tomto ohledu patří k nejlepším ve své kategorii. Nabíjení může být svižné s až 67 W, kdy celý mobil dočerpá energii za 47 minut. Bohužel vše hatí chybějící nabíječka v prodejním balení. Na bezdrátové nabíjení se již bohužel nedostalo.

Líbilo se nám slušná výdrž

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám nepodporuje bezdrátové nabíjení

Konektivita: zkrátka kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo, ale třeba také NFC či 5G. Telefon zvládá i dvě nanoSIM, avšak pouze bez vložené paměťové karty.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: spíše jen v průměru

Na zádech telefonu je modul se dvěma kruhy, kde se v součtu nachází trojice fotoaparátů. Žádné velké zázraky však neočekávejte. Hlavní snímač má 64 megapixelů a pořizuje za dne opravdu kvalitní snímky se slušným dynamickým rozsahem, prokreslenými detaily a potěší i dobrá práce se světlem. Při nedostatečném světle už fotoaparát naráží na své limity, ostrost klesá a naopak stoupá hladina nežádoucího šumu.

Sekundárním snímačem je 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který se hodí primárně na fotografie krajin, případně větších skupin lidí, ale vždy venku a za dobrého světla. Šero nebo přímo tma mu vůbec nesvědčí a celkově bychom ocenili vyšší rozlišení. Výčet fotoaparátů zakončuje spíše zbytečná 2megapixelová makro kamerka. Zamrzí tak, že se Oppo nepustilo třeba i do teleobjektivu, který sice v této třídě není standardem, ale potěšil by.

Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Kvalita je spíše průměrná, video působí lehce roztřeseně a zvuk z něj je nanejvýš průměrný.

V průstřelu displeje je čelní 32megapixelová kamerka pro selfies, která kvalitou převážně potěší a nemusíte se obávat své výtvory sdílet se svými nejbližšími, případně rovnou s celým světem.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám kvalitní hlavní snímač

Software: aktuálnost předností

Prostředí telefonu je založeno na nejnovějším Androidu 14 a nadstavbě ColorOS 14. Výsledek nevypadá zle, mimochodem jde o identické prostředí, které možná znáte z mobilů OnePlus. Přehlednost je dobrá, snadno si zvyknete během několika dnů. Povedla se též optimalizace, vše funguje svižně, animace jsou líbivé a nikoliv trhané. V tomto ohledu není co vyčítat, stejně tak podpora ze strany výrobce je zatím dobrá. Během testování dorazily i dubnové bezpečnostní záplaty.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit slovo zatím. Oppo totiž slibuje jen 2 velké aktualizace Androidu a 3 roky bezpečnostních záplat. To dnes již nikoho neoslní a například Samsung i v této kategorii nabízí o několik let více podpory.

Líbilo se nám nejnovější prostředí

dobrá optimalizace

Nelíbilo se nám kratší softwarová podpora

Zhodnocení

Oppo Reno11 F je sympatickým telefonem, který vzbuzuje spíše pozitivní dojmy. Dobře vypadá, má krásný displej s tenkými rámečky a stále vcelku obstojný hardware, který vás nebude brzdit. Plusové body pak novinka sbírá zejména i za dlouhou výdrž či rychlé nabíjení. Zbytek, jako je dobré prostředí či hlavní fotoaparát, je spíše samozřejmostí. Za zhruba 8 tisíc korun je to ale v roce 2024 spíše málo. Chybí vyšší odolnost, kvalitnější fotoaparáty nebo delší podpora. A to jsou důvody, proč mezi konkurencí Oppo spíše neuspěje.

