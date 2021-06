Skutečně odolných telefonů na trhu mnoho nenajdete. Poměrně zajímavou volbou může být Blackview GBV9900 Pro Thermo, který odolá nejen drsnému zacházení, ale má i spoustu zajímavých vychytávek. Například termokameru, senzor srdeční frekvence či hlukoměr. Základní výbavou se však jedná spíše o obyčejný telefon se starším Androidem.

Zdánlivě můžeme konstatovat, že dnes je odolných telefonů dost. Převážná část špičkových smartphonů je totiž vybavena stupněm krytí IP67 či IP68 a nerozhází je voda či prach. Najdou se však uživatelé, kteří hledají mnohem robustnější mobil, který přežije teplotní extrémy či pády na zem. Do této skupiny patří i dnes testovaný iGET Blackvidew GBV9900 Pro Thermo. Za komplikovaným názvem se skrývá pomyslný cvalík, který by měl vydržet i velmi nešetrné zacházení.

Technické parametry iGET Blackview GBV9900 Pro Thermo 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 156,5 × 78,3 × 14,2 mm , 273 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP69K Displej TFT IPS, 5,84" (2 280 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio P90 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 380 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , Kč

Obsah balení: vše nezbytné

V bílé prodejní krabičce najdete kromě telefonu také USB kabel, nabíjecí adaptér a základní pecková sluchátka, která poslouží jako handsfree.

Konstrukční zpracování: pořádný kus telefonu

Zapomeňte na běžné mobily dnešní doby, odolný iGET totiž připomíná spíše cihlu. Tloušťka se dostala až na 14 mm a telefon se alespoň opravdu jistě drží. Z ruky vám rozhodně nemůže vyklouznout, neboť má i speciální pogumovanou úpravu celé zadní strany. U ní se zdržme. Na první pohled vypadá skvěle a prakticky, po pár dnech ale zjistíte, že na ní ulpívá prach a další nečistoty. K očištění je však nutné použít vodu a ideálně ještě houbičku, jinak se nečistot nemáte šanci zbavit.

Telefon váží přes čtvrt kila.

Zatímco držení je poměrně pohodlné, a to i přes vysokou hmotnost 273 gramů, přenášení je již věcí komplikovanější. Umístit zařízení do kapsy lze, ale o pohodlí nejde hovořit, tím spíše o možnosti si sednout. K ovládání pak slouží sestava několika tlačítek, která jsou však možná až zbytečně vysoko. Tisknou se však spolehlivě. Rychlé odemknutí umožňuje čtečka otisků prstů na pravém boku, která pracuje poměrně spolehlivě.

Na levém boku je ve žlutém provedení připravena programovatelná klávesa, které lze přiřadit tři různé funkce, a to pro krátký stisk, dlouhý stisk a dvojstisk. Zvolit lze konkrétní akci (například okamžité nahrávání zvuku) i spuštění vámi zvolené aplikace. Veškeré vstupy do telefonu jsou zakryté, jde o šuplíček pro SIM karty a také USB-C. Zejména u něj však krytka spíše štve, než by budila lepší dojem. Na 3,5mm jack se bohužel nedostalo.

Robustní tělo se pyšní stupněm krytí IP68 a IP69K, současně také vojenským standardem MIL STD-810G. V praxi smartphone odolá ponoření do vody, prachu, pádům na tvrdou zem i velkým teplotním výkyvům. Bez problémů by měl mobil fungovat až od - 30 °C do + 55 °C.

Líbilo se nám odolá vodě a prachu

přežije i pády

pohodlně se drží

programovatelné tlačítko

Nelíbilo se nám výše umístěné klávesy

zadní povrch náchylný na ulpívání nečistot

Praktické funkce: změří ledacos

Jako správný telefon do nepohody disponuje iGET Blackview GBV9900 Pro Thermo celou řadou praktických vychytávek, které sdružil do nabídky Nástroje. Možná jste si již mohli povšimnout, že se ve spodním rohu zadní strany nachází jakýsi blíže nespecifikovaný senzor. Ten má na starost měření vašeho srdečního tepu. Jednoduše k němu přiložíte prst a chvíli vyčkáte. Pokud si vzpomínáte, podobné řešení nabízely dříve vlajkové mobily Samsung.

V nabídce nástrojů je například hlukoměr, který v dB změří úroveň hluku v okolí. Dostalo se i na vodováhu či měření výšky. To probíhá výpočtem dvou od sebe vzdálených úrovní. Měření samozřejmě není zcela přesné, ale pro představu rozhodně poslouží. Nechybí ani barometr, který poskytne údaje o aktuálním tlaku a výšce nad mořem, ve které se nacházíte. Počítat můžete také s úhloměrem, olovnicí či pomocnou aplikací pro zavěšení obrazů.

Líbilo se nám spousta praktických měření

senzor srdečního tepu

Displej: dostatečně kvalitní

Čelní straně dominuje 5,84palcový IPS panel s Full HD+ rozlišením, který zabírá 84 % čelní plochy. Dojem z něj mírně kazí výřez pro čelní fotoaparát. Ve výsledku jde o průměrný displej, kterému by prospěl vyšší maximální jas. Na ostrém slunci je čitelnost rozhodně slabší než u většiny dnešní konkurence. Potěší ale dobré pozorovací úhly či dostatečně jemné zobrazení. O ochranu se stará nejen mírně zapuštění displeje, ale i sklíčko Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám jemný displej

dobrá ochrana displeje

Nelíbilo se nám nižší jas IPS panelu

Zvuk: nenadchne

Mobil je vybaven jediným hlasitým reproduktorem na spodní hraně, který je koncipován převážně do vysokých a hlasitých tónů. Na poslech hudby to tedy není, naopak vyzvánění málokdy přeslechnete. Poslech hudby přes dodávaná sluchátka neuspokojí náročnější posluchače, těm lze v tomto případě doporučit buď bezdrátová sluchátka, nebo redukci z USB-C na 3,5mm jack.

Líbilo se nám skutečně hlasitý reproduktor...

Nelíbilo se nám ...nevalné kvality

chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: pouze průměrný

Stejně jako displej, je i procesor tak trošku za očekáváním. Nasazen je Helio P90 od MediaTeku a 8GB operační paměť. Sestava, která neoslní, ale na druhou stranu vás nijak neomezuje a běžné používání i více aplikací nepředstavuje žádný problém. Vaše data můžete ukládat buď do 128GB interní paměti (po zapnutí volných 108 GB), nebo až na 256GB paměťovku.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušná operační paměť

podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší procesor

Výdrž baterie: výdrž kolem standardu

Baterie má spíše jen průměrnou kapacitu 4 300 mAh, ale displej není tak velký, navíc ani procesor není vyloženě náročný. Výsledkem je jeden celý den při náročnějším používání. Pokud telefon budete používat citelně méně, lze se přiblížit dvěma dnům na jedno nabití. Opětovné dočerpání energie zabere 10 W zhruba dvě a čtvrt hodiny. Příjemným překvapením je podpora bezdrátového nabíjení, které funguje spolehlivě, avšak ještě pomaleji. Pokud však nabíjíte přes noc, jde o ideální řešení, které je navíc u takto odolných telefonů spíše vzácností.

Líbilo se nám podporuje bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám výdrž mohla být lepší

dlouhé nabíjení

Konektivita: dokonce i zaplatíte

Smartphone dostal do vínku téměř plnohodnotnou konektivitu. Můžete se těšit na podporu rychlých dat v síti LTE a dostalo se také na Wi-Fi ac. Nechybí ani Bluetooth ve verzi 5.0 či NFC s podporou platební brány Google Pay. Potěší i již zmíněné USB-C. Při toulkách světem se můžete spolehnout na GPS, GLONASS a BeiDou. Lokalizace vaší polohy trvá několik málo vteřin. K dokonalosti někomu dnes již může chybět 5G. Naopak můžete počítat s provozem dvou nano SIM karet, přičemž slot je hybridní, což znamená, že se dvěma SIM kartami již nevložíte paměťovou kartu.

Líbilo se nám LTE

NFC

Bluetooth 5.0

Nelíbilo se nám nezvládá sítě 5G

Fotoaparát: na momentky postačí

Na zadní straně jsou tři běžné fotoaparáty. Hlavní snímač dodalo Sony a disponuje 48 megapixely. Za dobrých světelných podmínek produkuje solidní fotografie, avšak s ubývajícím světlem přibývá digitální šum a vytrácí se ostrost. Nejde tedy o nic neobvyklého, avšak díru do světa s fotografiemi jednoduše neuděláte.

Prostředí aplikace působí velice jednoduše a stroze, ale pro základní obsluhu to nijak zásadně nevadí. Poměrně obtížně také budete hledat další fotoaparáty. K dispozici je totiž ještě 5megapixelová makro kamerka a 2megapixelový portrétní snímač.

Čelní fotoaparát dokáže pořídit až 16megapixelové snímky, ale kvalita zůstává spíše za očekáváním. Ve výsledku tedy odolný iGET nelze doporučit uživatelům dychtícím po co nejlepších selfies.

Záznam videa je umožněn až ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, avšak opět neočekávejte extra výsledky. Telefon poměrně často ostří a video nepůsobí zcela plynule.

Líbilo se nám za denního světla slušné snímky

záznam 4K videa

Nelíbilo se nám fotoaparát zůstal za očekáváním

hodil by se ultraširokoúhlý objektiv

Termokamera: přijde vhod

Na zádech telefonu je kromě tří klasických fotoaparátů ještě speciální termokamera. Jde o senzor FLIR s doprovodnou aplikací MyFLIR, pomocí které můžete měřit teplotu všech objektů, vybraného objektu pomocí křížového měření a případně i kombinovat obraz z termokamery a klasického fotoaparátu.

Líbilo se nám takřka ojedinělá funkce

praktické využití

Software: radost vám neudělá

Prostředí je asi největším problémem. Začněme jeho zastaralostí. Je nasazen Android 10 a záplaty z loňského října, tedy téměř tři čtvrtě roku staré. Dalším problémem je špatná lokalizace, zejména v nastavení, kde jsou některé položky v angličtině, ačkoliv budete mít nastavenou češtinu. Ne vždy se jako dobrá jeví optimalizace. Někdy si telefon postaví hlavu a chvíli se seká, příště ukončí aplikaci, aniž by se vás uráčil varovat. Jednoduše platí, že software je velkou slabinou jinak poměrně slušného odolného telefonu.

Některé části prostředí nejsou přeloženy do českého jazyka

Nelíbilo se nám starší Android

špatná lokalizace

horší optimalizace

Zhodnocení

Odolné telefony, myslíme ty skutečně odolné, jsou výsadou spíše méně známých výrobců. To je případ i dnes testovaného iGET Blackview GBV9900 Pro Thermo. V jeho případě se můžete spolehnout na skutečně odolné tělo, což přijde vhod. Solidní je displej a potěší i velká interní paměť. Příjemným překvapením je přítomnost bezdrátového nabíjení. Radost udělá i pěkně ucelený balíček různých doplňků pro měření výšky, tlaku, hluku či teploty, k čemuž slouží integrovaná termokamera. Vše však kazí jen průměrný procesor, slabší sestava fotoaparátů a především nedokonalý software bez vidin aktualizací, což u telefon za 13 tisíc korun zamrzí.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz