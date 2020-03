Moderní chytrý telefon by měl mít velký displej, dostatečný výkon, dobrou výdrž a co nejvíce smysluplných fotoaparátů. Motorola Moto G8 Power přesně tyto podmínky dokáže plnit, navrch přidává i příznivou cenu či prostředí vycházející z čistého Androidu. Máme zde adepta na ideální zařízení střední třídy?

Řada Moto G od Motoroly se těší solidní oblibě několik posledních let. Zpravidla se jedná o slušně vybavené smartphony s moderními funkcemi a rozumně nastavenou cenu. Pro každého pokračovatele tak okamžitě vzniká nelehký závazek být minimálně tak úspěšný jako předchůdci. Nejnovější přírůstek na českém trhu nese název Moto G8 Power a seženete jej za zhruba 5,5 tisíce korun. Cenou je předurčen do nižší střední třídy, výbavou však zvládne ukázat, co vše telefon dnes může zvládnout. Namátkou z jeho výbavy můžeme jmenovat čtyři fotoaparáty, mezi kterými nechybí teleobjektiv, nejnovější verzi Androidu nebo skutečně dobrou výdrž.

Technické parametry Motorola Moto G8 Power Kompletní specifikace Konstrukce 159,9 × 75,8 × 9,6 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,4" (2 300 × 1 080 px) Fotoaparát 16 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 665 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:45 hodin Dostupnost únor 2020, 5 495 Kč 5 590 Kč

Obsah balení

Moto G8 Power je dodávána v menší tmavé krabičce. Uvnitř najdeme samozřejmě samotný telefon. Dále se nabízí několik tenkých příruček a konečně důležitý nabíjecí adaptér a kabel.

Konstrukční zpracování: cvalík, kterému to odpustíte

Motorola Moto G8 Power není telefonem, který vás na první pohled upoutá. Dnešním slovníkem jde o obyčejnou černou placku, která je spíše lesklá, a tudíž bohužel přitahuje otisky prstů. V první chvíli vás nijak nepotěší ani rozměry. Šířka je bezmála 76 milimetrů, tloušťka se zastavila pod jedním centimetrem. Není třeba dlouze chodit kolem horké kaše: telefon do malé ruky zrovna nepadne. Pohodlné držení komplikuje i hmotnost takřka 200 gramů. Ergonomii tak telefon nejlepší rozhodně nemá a hledáte-li kompaktní smartphone, alespoň dnešním měřítkem, Moto G8 Power vás asi přímo neosloví.

Pohodlné držení komplikuje i hmotnost.

Pakliže si zvyknete, odmění se vám novinka výbavou, ke které se ještě dostaneme. I přes větší rozměry jsou dobře umístěná tlačítka. Odemykací klávesa má navíc lehce upravený povrch a vždy si budete jisti, že ji nahmatáte. Odemknout telefon však můžete i svižněji. Na zadní straně se společně s logem Motoroly nachází i kapacitní čtečka otisků prstů, která funguje naprosto skvěle, tedy rychle a přesně.

Na levém boku je pouze šuplíček s hybridním slotem. To znamená, že pokud budete využívat dvě nano SIM karty, paměťovka už o své místo přijde a naopak. Konektorová nabídka je rozprostřena na horní i spodní hraně, což znamená, že nic nezbytného vám nebude chybět.

Tlustší konstrukce se kladně projevuje na celkové robustnosti zařízení. Ke zpracování proto nemáme žádných výtek. Telefon se nijak neprohýbá a ani nevrže.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

robustní zpracování