Znáte českého výrobce elektroniky Lamax? Do jeho sortimentu spadají už tři fitness trackery a tato recenze bude o nejnovějším modelu BFit PRO2. Chytrý náramek s malým dotykovým displejem ukazuje základní notifikace, měří kroky, tep i spánek, a to vše za velmi příznivou cenu.

Fitness tracker Lamax BFit PRO2 je doplněk, který upgraduje schopnosti vašeho telefonu a vylepší vaše zdraví. Díky němu budete mít neustále pod kontrolou, kolik toho nachodíte i kvalitu spánku. Nasazený ho můžete mít neustále, protože je odolný vůči prachu i vodě a díky vyměnitelným silikonovým řemínkům se hodí ke každému outfitu.

LAMAX BFit PRO2 – videorecenze

Technické parametry Lamax BFit PRO2 Kompletní specifikace Konstrukce 41 × 20 × 12 mm , 22 g , odolnost: IP67 Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: motýlová spona Displej TFT TN, 0,96" (? × ? px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 4.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 500 mAh , nabíjení: USB A, doba nabíjení: 1:00 hodin Dostupnost říjen 2020, Kč

Obsah balení: krabičku strčíte i do kapsy

Z útlé papírové krabičky vysunete plastový podstavec, ve kterém najdete chytrý náramek se dvěma řemínky. Pod nimi se schovávají už jen klasické papírové letáky a brožurky s technickými specifikacemi a návodem k obsluze.

Konstrukční zpracování: lehký a pohodlný

Lamax vsadil na jednoduchost, funkčnost a pohodlí, takže pokud si právě na tyto vlastnosti potrpíte, určitě nebudete zklamaní. Samotný modul i náramek není ani velký, ani robustní, takže svou nenápadností lichotí jak dámám, tak pánům. Příjemná je také hmotnost – váží pouhých 22 gramů, a proto jej na ruce téměř neucítíte.

Jeho konstrukce je velmi jednoduchá. Na zadní plastové straně najdete senzory, které vystupují nad povrch náramku. Díky mírnému zaoblení modulu tyto senzory (při dostatečném utažení řemínku) také hezky doléhají na zápěstí. Snímání všech hodnot proto bylo vždy bezproblémové a přesné.

Balení obsahuje silikonové řemínky ve dvou barevných provedeních.

Velké plus jsou dva silikonové řemínky: červený a černý, které obdržíte už v základním balení. Nemusíte tedy nic dokupovat. Náramky mají klasickou motýlovou sponu, díky které zařízení snadno připnete na zápěstí. Jejich výměna probíhá rychle a hladce. Modul se z řemínku jednoduše vytáhne a vsune do druhého. Jediné, na co si musíte dát pozor, je to, jakým směrem modul do náramku vkládáte. Na jedné straně se totiž nachází USB-A konektor pro nabíjení.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

vyměnitelné řemínky

Displej: spíše podprůměrný

Lamax BFit PRO2 má malý hranatý displej s úhlopříčkou 0,96". Konkrétně se jedná o barevný TFT panel. Nutno podotknout, že kvalitativně to není žádná sláva. Obrazovka je sice dobře čitelná i z úhlů, ale má horší rozlišení a slabší jas. Vzhledem k faktu, že na chytrý náramek chodí i základní notifikace, může samotná velikost pro někoho představovat problém. Obsah zprávy se totiž na displej nevejde a kvůli samotnému rozdělování určitých slov je čtení velmi nepřehledné. Náramek také disponuje funkcí probuzení po otočení zápěstí, která ale občas zlobí, stejně jako samotná odezva na dotyk.

Líbilo se nám dobrá čitelnost