JBL Tour One M3 Smart TX slibují skutečně špičkový zážitek z poslechu už díky 40mm měničům a podpoře všech důležitých kodeků včetně LDAC pro vysoce kvalitní bezdrátový přenos zvuku. Zaujmou ale také neuvěřitelně dlouhou výdrží až 70 hodin a speciálním vysílačem Smart TX.
|JBL Tour One M3 (bez vysílače) pořídíte zde, JBL Tour One M3 Smart TX pořídíte zde.
Výrobce, který spadá pod Harman International (ten zase vlastní Samsung), umožňuje s využitím transmitteru připojit sluchátka například i k zábavním systémům v letadle, díky čemuž se Tour One M3 Smart TX prezentují jako skutečně univerzální sluchátka, a to i pro (dálkové) cestování.
Technické parametry JBL Tour One M3 Smart TX
|Velikost měniče
|40 mm
|Barevná provedení
|Blue, Latte, Black
|Hmotnost
|278 g
|Připojení
|Bluetooth 5.3
|Kodeky
|LDAC, LC3, SBC, AAC
|Délka poslechu (dle výrobce)
|až 70 h
|Obsah balení
|sluchátka, pouzdro + USB-C/USB-C kabel, 3,5mm/USB-C kabel, vysílač Smart TX, USB-A/USB-C redukce
Konstrukční zpracování: prostě paráda
Sluchátka dorazila na test v tmavě modrém provedení, které působí o něco „zábavněji“ než černá verze. Oproti reproduktorům JBL, kdy se některé modely snaží vyloženě upoutat, jsou vcelku diskrétní.
JBL Tour One M3 Smart TX mě také mile překvapila komfortem, kdy oceníte až neskutečně měkké polstrování náušníků a mostu. Výplně jsou skutečně krásně měkké a poddajné, takže vás nebudou nikde tlačit ani při delším poslechu. Oproti některým sluchátkům této konstrukce jsem rovněž po delší době nevnímal nepříjemný tlak v oblasti čelisti. Zcela dostačující je také možnost sluchátka roztáhnout, mušle pak hezky obejmou i větší uši.
Výrobce vsadil na matný plast, který nepůsobí nijak lacině a na tmavě modré variantě jsem se ani nesetkal s problémem ulpívajících otisků. Převážně plastová konstrukce se pochopitelně také pozitivně podepsala na hmotnosti, která činí 278 g. Sluchátka jsou tak o něco těžší než Sony WH-1000XM6, na hlavě se však nosí paradoxně o něco příjemněji. Jedná se samozřejmě o hodně subjektivní dojmy, ale JBL Tour One M3 Smart TX jsou velmi dobře vyvážená a jednoduše extrémně pohodlná. Kde by naopak výrobce mohl udělat více, je ochrana. Sluchátka žádnou nemají (stejně jako konkurenční Sony), i když by je deštík apod. neměl rozházet.
Co se pouzdra týče, výrobce použil skořepinu pokrytou praktickou tkaninou, která se uzavírá skrze zdrhovadlo. Uvnitř pak najdeme tvarování pro samotná sluchátka, jež se podle mě ukládají do pouzdra o něco snáz než u Sony. Uvnitř pak nechybí ani síťka pro příslušenství (kabely/vysílač) a venku zase karabina. Zajištění magnetem u WH-1000XM6 nicméně působí o něco prémiovějším dojmem, třebaže nebude až tak „pevné“.
- povedený design
- tři barevná provedení
- neulpívají na nich otisky
- bez zvýšené ochrany
Zvuk: každý si přijde na své
Poslech s JBL Tour One M3 Smart TX je skutečná lahůdka, neboť sluchátka nabízí špičkový přednes při poslechu jakéhokoliv žánru. A ne, rozhodně se nemusíte obávat toho, že by byla až příliš přebasovaná. Ve výchozím nastavení jsou sluchátka skutečně vyvážená a všechny zvukové frekvence umí vykreslit přesně tak, jak byste od sluchátek v tomto segmentu očekávali: zvuk je krásně čistý i na nejvyšší hlasitost, basy jsou pěkně úderné, aniž by se při náročnějších skladbách rozvlnily a splývaly se středy, jež mají také své nezastupitelné místo a jsou adekvátně oddělené od nižších frekvencí. Pokud holdujete spíše hudebním žánrům, kde převládají výšky, budete také nadmíru spokojeni, neboť zůstávají pěkně čisté a prokreslené za všech podmínek.
Většinu času jsem přitom poslouchal ve výchozím nastavení, které mně vyhovovalo, avšak lze jej docela výrazně upravit pomocí aplikace. Kvalitu JBL Tour One M3 Smart TX přitom logicky oceníte především při poslechu s kvalitním zdrojem zvuku. Zvuk jsem poslouchal skrze iPhone 16 Pro a Pixel 10 Pro, kde je k dispozici také LDAC (ten u iPhonů schází) pro co nejvyšší kvalitu zvuku bezdrátově. JBL má však také jedno skryté eso v rukávu pro skutečné nadšence do audia, a to možnost poslechu skrze USB-C, kdy díky zabudovanému 192kHz/24bit DAC (zesilovači) uslyšíte skutečně každičký detail. Osobně bych uvítal snad jen to, kdyby bylo USB-C na levém sluchátku místo pravého, kde by mi připojený kabel zavazel o něco méně.
Vysílač, tedy miniaturní černá krabička s displejem, pak poslouží také jako dálkové ovládání, kde můžete kontrolovat nastavení hlasitosti nebo přeskakovat mezi skladbami skrze dotykovou obrazovku s upravitelným jasem. Jedná se o příslušenství, které bych vzhledem k příplatku cca 1 000 Kč (50 eur) rozhodně doporučoval dokoupit, zejména pokud častěji cestujete letadlem. V takovém případě tuto krabičku jednoduše připojíte skrze 3,5mm jack/USB-C kabel k obrazovce v letadle a streamujete zvuk přímo do sluchátek.
Kapitolou sama o sobě je pak ANC, které funguje špičkově a skutečně velmi dobře odhluční nízké/střední tóny nebo třeba diskutující osoby ve vašem okolí. JBL osadilo osm mikrofonů, které s aktivním potlačením hluku pomáhají, zároveň jsou důležité pro funkci ambientního režimu, jenž naopak propouští zvuk do sluchátek. Ten jsme s kolegou vyzkoušeli a shodli se, že je velmi povedený, pouze zvuk deště zněl mírně uměleji. Celkově jsou však dojmy jednoznačně pozitivní.
- špičková kvalita zvuku
- kvalitní ANC
- schopný ambientní režim
- zabudovaný zesilovač
Funkce a ovládání: aplikace pro ty nejnáročnější
Další aspekt, kterým mě sluchátka zaujala, je mobilní aplikace. Ta jako taková by sama o sobě nebyla ničím výjimečná, JBL si však dalo skutečně záležet a integrovalo do ní velké množství zajímavých funkcí (viz screenshoty). Například ti, kdo si chtějí odpočinout, ocení speciální relaxační režim s uklidňujícími zvuky, milovníci kvalitního zvuku zase velmi hezky zpracovaný ekvalizér. K dispozici je rovněž upravitelné ANC, které může mít aktivovanou automatickou kompenzaci nebo adaptivní režim, jenž funguje velmi slušně, ale na Sony WH-1000XM6 ztrácí. Nechybí ani Smart Talk pro případ, že chcete s někým diskutovat, aniž byste si museli sluchátka sundávat (automaticky se ztiší hlasitost při promluvení), nebo režim Smart Audio & Video, kde Audio logicky prioritizuje kvalitu zvuku, zatímco Video latenci, jež má být co nejnižší. Synchronizace zvuku a videa je tak bezproblémová, respektive jsem nezaznamenal žádnou prodlevu. K dispozici je i prostorový zvuk či funkce Personi-Fi pro úpravu zvuku dle sluchu a preferencí konkrétního uživatele. Neschází ani možnost prostorového zvuku, takzvaného Spatial Sound, kde si užijete skutečně výrazný prostorový efekt a také úpravu zvuku podle toho, jak pohybujete hlavou.
Z dalších funkcí potěší podpora Auracastu, tedy možnost vysílat z kompatibilního zdroje zvuk do více zařízení, například do více sluchátek JBL Tour One M3 Smart TX, což se může hodit například při cestě letadlem či vlakem. Samozřejmostí je rovněž vícebodové připojení a podpora LE (skrze Bluetooth 5.3). Aplikace je krásně responzivní a nabízí skutečně vše, na co si jen můžete vzpomenout, dokonce včetně zvukových pokynů, které můžete obsluhovat v jednom ze světových jazyků, například angličtině či francouzštině. Čeština v tuto chvíli chybí.
Z hlediska ovládání budete sluchátka obsluhovat především na pravé mušli, kde je přesně fungující dotyková plocha a také tlačítka pro přepínání mezi ANC a ambientním režimem + vypínací/zapínací tlačítko. Na levé mušli pak nechybí ovladač hlasitosti. Na způsob ovládání sluchátek jsem si rychle zvykl, prvky lze snadno nahmatat a dotyková plocha není příliš citlivá, což je rozhodně pozitivní.
- množství doplňkových funkcí a nastavení
- povedená doprovodná aplikace
- podpora Auracast
Výdrž baterie a nabíjení: parádní
Kde mají JBL Tour One M3 Smart TX značnou výhodu, to je výdrž. Bez ANC se můžete dostat až na neuvěřitelnou hodnotu 70 hodin. V mém případě, při kombinovaném režimu používání s ANC/ambientním režimem a s průměrnou 70% hlasitostí, jsem se pohyboval okolo 50 hodin na jedno plné nabití, což je špičková hodnota. A i pokud by se vám sluchátka povedlo zcela vybít, můžete být v klidu, neboť se za 5 minut nabíjení dočkáte výdrže na dalších 5 hodin přehrávání hudby.
- fantastická výdrž
- rychlé nabíjení
Zhodnocení
JBL Tour One M3 Smart TX jsou extrémně povedená sluchátka, která zaujmou nejen parádním zvukem a doplňkovými funkcemi, ale třeba také poměrně unikátním vysílačem. Sluchátka mohu pochválit i za vysoký komfort, fantastickou výdrž a bohaté příslušenství včetně pouzdra. Jedinou skutečnou výtkou tak je absence zvýšené ochrany, kterou však nenabídne ani (většina) konkurence.
