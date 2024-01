Elegance, velký displej, výkonný procesor a dechberoucí nabíjení. To jsou přednosti Infinix Zero Ultra, který se snaží vyšlapat cestu u nás méně známému výrobci. Navrch přihazuje 200megapixelový hlavní foťák, podporu 5G i NFC. Otázkou tak zůstává, zda není ve výbavě nějaký zádrhel či dětská nemoc.

Značka Infinix je na našem trhu poměrně nová, ale světově nejde o žádného nováčka. Její počátky se datují do roku 2013, kdy byla založena v Hong-Kongu. Aktuálně spadá dokonce mezi vůbec největší světové výrobce a lze předpokládat, že o ní budeme slýchávat pravidelně. V nabídce se objevil rovněž model Zero Ultra, který se snaží hrát nejen na designovu linku, ale i velice dobrou výbavu s důrazem na působivá čísla.

Technické parametry Infinix Zero Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 165,5 × 74,5 × 8,8 mm , 213 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,8" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 920 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:12 hodin Dostupnost prosinec 2022, ?

Obsah balení: pouzdro se hodí

Prodejní krabička je popsána snad veškerou výbavou, kterou telefon má. Výrobce tedy neponechává nic náhodě. V samotném prodejním balení je kromě telefonu ještě USB kabel, koncovka nabíječky a také ochranné silikonové pouzdro. Navrch je přihozena ještě redukce z USB-C na 3,5mm jack.

Líbilo se nám pouzdro a redukce navíc

Konstrukční zpracování: štíhlý elegán

Vzhledově telefon vypadá až náramně povedeně, výrobce si dal záležet na každičkém detailu. Například zadní strana působí sněhově bíle, avšak pod jistým úhlem vypluje na povrch líbivé a originální vzorování. To navíc perfektně maskuje jakékoliv otisky prstů, telefon tak působí skoro stále dobře.

Čelní i zadní strana je zaoblená a zúžená, díky čemuž je mobil tenký a velice pohodlně se drží v ruce. Ergonomie se Infinixu povedla na jedničku. Nedochází ani k nechtěnému klouzání zařízení v ruce a ačkoliv je Zero Ultra spíše vyšším mobilem, tlačítka na pravém boku nejsou až tak vysoko, aby na ně palec pravé ruky vcelku snadno nedosáhl.

Zpracování je příkladné, působí pevně. Ostatně není se co divit, čelní a zadní strana je skleněná, rám pak kovový. K dokonalosti chybí nějaký stupeň krytí, kvůli čemuž telefon neodolává prachu ani vodě, což je samozřejmě škoda.

Líbilo se nám elegantní vzhled

dobře padne do ruky

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: takřka ideál

Infinix neponechal nic náhodě a nasadil velký AMOLED panel, úhlopříčka 6,8" je velmi slušná. Naštěstí se dostalo i na Full HD+ rozlišení. Nechybí ani vysoká 120Hz obnovovací frekvence. Spokojeni jsme s jasem, který dosahuje až 900 nitů, čitelnost je tak skvělá i venku. Rádi bychom pochválili i Always-On, nicméně je nedotažený a vlastně tu doopravdy není. Displej se z části rozsvítí jen při zvednutí mobilu či poklepání na displej. Jinak za pár vteřin zcela pohasne. O samotnou ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 3. Do displeje je integrována čtečka otisků prstů, jedná se o optický typ, avšak její funkčnost je vrtkavá. Často se stávalo, že sice reagovala, ale prst nerozpoznala.

Líbilo se nám AMOLED panel

skvělý jas

Nelíbilo se nám chybí klasický Always-On

Zvuk: nevýrazné stereo

Na spodní hraně a dále nad displejem jsou reproduktory, tedy ve výsledku hrají stereo. Kvalita je však při nejlepším průměrná, hlasitost dostačující. Pro poslech hudby bude lepší volit sluchátka, ovšem ta bezdrátová, neboť 3,5mm jack chybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: potěší i náročné

O výkon se stará procesor Dimensity 920 společně s 8GB operační pamětí. Dohromady jde o výkonné duo, které vám hravě umožní i hraní takřka veškerých her. Interní paměť pojme 256 GB, respektive 231 GB po prvním zapnutí. Musí vám to stačit, neboť slot pro paměťovky telefonu chybí.

Benchmark AnTuTu

Líbilo se nám velká interní paměť

Výdrž baterie: v hlavní roli nabíjení

Baterie má spíše lehce slabší kapacitu 4 500 mAh, avšak výdrž se bez problémů přehoupne přes jeden den, ideální je nabíjet přes každou noc. I když, vlastně stačí ráno, než si vypijete kávu. Model Zero Ultra totiž podporuje 180W drátové nabíjení a potřebný adaptér najdete v balení. Za zhruba 3,5 minuty se telefon nabije na 50 %, kompletní nabití zabere 12 minut. Velmi působivé, že? Je tak pravdou, že kdykoliv si vzpomenete, stačí pár minut na nabíječce a máte dostatek energie na zbytek dne. Již se však nedostalo na nezbytnou cívku pro bezdrátové nabíjení.

Líbilo se nám superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: zvládá dvě SIM karty

V oblasti konektivity je telefon vybaven 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth a NFC pro bezkontaktní platby. Samozřejmostí je USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Vždy velmi rychle našla polohu a nevykazovala velké odchylky. Podporována je práce se dvěma nanoSIM, které se o svůj prostor nijak nedělí, neboť telefon nepodporuje paměťové karty.

Líbilo se nám podporuje dvě SIM karty

Fotoaparát: dokonalé nejsou

Model Zero Ultra má na zádech hranatý modul, ve kterém jsou hned tři snímače. Hlavní fotoaparát má vysoké rozlišení 200 megapixelů, dokonce s optickou stabilizací obrazu. Výsledné snímky nevypadají vůbec špatně. Mobil se snaží o barevnou věrnost a ostrost je rovnoměrná po celé ploše snímku. Obstojně vypadají i snímky ve zhoršených světelných podmínkách, telefon tak rozhodně ostudu neudělá.

Sekundární snímač není k zahození, má 13 megapixelů, je ultraširokoúhlý a dokonce i s automatickým ostřením. Snímky vypadají zejména za dobrého světla velmi dobře, bez citelnějšího šumu. Výčet fotoaparátů zakončuje 2megapixelový portrétní objektiv.

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledná videa jsou svou kvalitou spíše průměrná, mírně roztřesená a ostrost je taktéž slabší.

Zájemci o kvalitní selfies jistě využijí čelní kamerku v průstřelu displeje se 32 megapixely. Pořizuje kvalitní snímky, zejména jsou ostré a barevně věrné.

Líbilo se nám 200Mpx foťák s OIS

Nelíbilo se nám chybí teleobjektiv

slabší záznam videa

Software: ten překlad...

V telefonu je nasazen Android 13, na který byl povýšen z Androidu 12, což je alespoň malé plus. Zda bude podpora pokračovat, je však tak trochu ve hvězdách. Nad prostředím je ještě nadstavba od výrobce, která je zde trochu zbytečná. Spíše by se měl výrobce zaměřit na lepší lokalizaci do češtiny, protože občas narazíte na krkolomné překlady nebo chybějící překlad. Jde například o situaci, kdy telefon projde aktualizací. Vyskočí okno, které je na půl česky, na půl anglicky. Dodejme, že alespoň optimalizace je příkladná a telefon funguje svižně.

Líbilo se nám dobrá optimalizace prostředí

Nelíbilo se nám slabší překlad

Zhodnocení

Telefon Zero Ultra dělá Infinixu skvělou službu. 180W nabíjení jednoduše zaujme a pocítí jej i běžný uživatel, který si mobil nabije za pár minut. Ve výbavě potěší i kvalitní hlavní fotoaparát či velké úložiště. Plusem je rozhodně povedený vzhled celého telefonu. Nedostatků má však telefon také poměrně dost. Chybí mu alespoň základní zvýšená odolnost či teleobjektiv pro bezztrátové přiblížení scény a prostředí s nedokonalým překladem nepůsobí moc dobře. Netřeba dodávat, že ve střední třídě je konkurence vždy silná a dokáže Infinixu zatopit.

Konkurence

Nabízí se například Motorola Edge 40 s obdobně stylovým vzhledem a zakřiveným displejem, který se chlubí ještě vyšší obnovovací frekvencí. Nemá sice až tak rychlé nabíjení, ale kompenzuje to podpora bezdrátového nabíjení. Netřeba dodávat, že prostředí Motoroly je rovněž propracovanější

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Ve hře je také Poco X6 Pro, která má opět kvalitnější displej, vyšší odolnost a výkonnější procesor. Opět se ale nabíjí o něco slabším výkonem.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco X6 Pro 5G 512+12 GB Rozměry 160,5 × 74,3 × 8,3 mm , 186 g Displej AMOLED, 6,67" (? × ? px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz