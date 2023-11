Infinix Note 30 VIP Racing Edition

Prémiově působící telefony se zpravidla nacházejí ve vyšších kategoriích, ale Infinix se snaží ukázat, že to jde i jinak. Důkazem je speciální verze modelu Note 30 VIP, která se zahalila do designu BMW a přidává koženkové tělo s ukrytými diodami. Výbava stojí na výkonném procesoru, 108megapixelovém foťáku či podpoře bezdrátového nabíjení.

Na českém trhu je Infinix stále poměrně nepříliš zavedenou značkou, která se však snaží jednoznačně upoutat pozornost. A to nejen zajímavým poměrem ceny a výkonu, ale především důrazem na originální design. Letošní novinka Note 30 VIP totiž vznikla i v opravdu povedené Racing Edition, která telefonu dodává zajímavý šmrnc. Při ceně necelých 9 tisíc korun před sebou máme mobil, který by mohl stát za to. Potvrdí se to?

Technické parametry Infinix Note 30 VIP Kompletní specifikace Konstrukce 162,7 × 75,9 × 8,2 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8050 , CPU: 1×3 GHz + 3×2,6 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 8 699 Kč

Obsah balení: vše, nač si vzpomenete

Speciální Racing Edition se vás bude snažit upoutat už základním balením. Samo o sobě má na sobě tříbarevné pruhy spjaté se značkou BMW, navíc je dost velké. V papírovém obalu se totiž nachází hned dvě krabice, jedna pro telefon a příslušenství, druhá pro bezdrátovou nabíječku. Za to výrobce skutečně chválíme. V první a (logicky větší) krabici se kromě telefonu nachází adaptér nabíječky, USB kabel a klasická drátová sluchátka. To však zdaleka není vše. Dále se můžete těšit na plastové ochranné pouzdro i předpřipravené tvrzené sklo, které si následně můžete nalepit na displej. Bohatší základní balení dnes jen těžko najdete.

Líbilo se nám extrémně bohaté základní balení

dostanete i bezdrátovou nabíječku

Konstrukční zpracování: jednoznačný originál

Úvodem si řekněme trochu k samotnému vzhledu, který je jednoznačným poznávacím znamením Note 30 VIP Racing Edition. Telefon totiž vznikl ve spolupráci s uznávaným studiem Designworks BMW. Novinka dle výrobce čerpá inspiraci z pouličních závodů a napodobuje podmanivé scény neonově osvětlených sportovních vozů v noci. Díky technologii 3D Lighting Leather na zadní straně spojuje klasické textury kůže se světelnými efekty. Ikonický tříbarevný světelný pás na zadním panelu tak prosvítá skrz černou koženou kresbu a přináší neotřelý design pro všechny, kteří hledají něco netradičního.

V praxi zde máme telefon s plastovými boky, které jsou leskle červené a stejný odstín je i na objektivech zadní strany. Výsledek nevypadá vůbec špatně, jen je magnetem na otisky prstů. Vše však kompenzuje zadní strana z umělé kůže, která naopak otisky prstů nijak nepřitahuje. Je příjemná na dotyk, ale spíše tvrdší, telefon tak má tendenci mírně klouzat. Na tom mohl Infinix zapracovat přeci jen více.

Již výše jsme nakousli světelný pás zadní strany v barvách BMW. Ten může, ale také nemusí svítit, poblikávat, dýchat. Vše najdete v nastavení telefonů, efektní diody mohou signalizovat nabíjení, příchozí notifikace, hovor, vstup do herního režimu a každé činnosti můžete přiřadit specifické poblikávání. Nutno podotknout, že v kombinaci s tmavými zády to vypadá poměrně dobře a originálně.

Na zádech jsou tři nastavitelné diody

Po pravém boku se nachází klasická tlačítka, dobře se tisknou a designem zapadají do červeného lemování. Spodní hrana je domovem konektorů. Celkově se mobil dobře drží, a to díky plochým bokům, do kterých lze zapřít prsty. Dostalo se i na zvýšenou odolnost dle IP53, kdy telefonu nevadí třeba stříkající voda. Je docela škoda, že Infinix nezajistil vyšší odolnost, která je rozhodně důležitější než sice líbivé, ale v praxi skoro zbytečné diody.

Líbilo se nám jednoznačně originální design

efektní diody

dobře se drží

Nelíbilo se nám chabá zvýšená odolnost

Displej: spokojenost je na místě

Na poměry střední třídy se můžete těšit na špičkový AMOLED panel s 6,67", Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Podání barev je syté a čitelnost skvělá i na sluníčku. Ostatně výrobce deklaruje maximální jas až 900 nitů. Dostalo se i na Always-On, který vás však spíše zklame. Objeví se totiž jen při dotyku zamčeného displeje/zvednutí telefonu. Neustále tak na očích cenné informace nemáte. Pochvalujeme si naopak optickou čtečku otisků prstů. Ta je v displeji, příjemně nízko a reaguje rychle.

Líbilo se nám AMOLED panel

skvělý jas

Nelíbilo se nám nedotažený Always-On

Zvuk: vítané stereo

Na těle smartphonu najdeme nejen USB-C, ale i 3,5mm jack, což je skvělé. Dobře využít lze i stereo reproduktory, ale ty se hodí spíše na videa či hry. Kvalitně si hudbu pustíte jen skrze sluchátka.

Líbilo se nám 3,5mm jack

stereo reproduktory

Výkon hardwaru: slušný (nad)standard

Výkonu věnoval Infinix pozornost, když nasadil moderní a výkonný MediaTek Dimensity 8050 společně s velkorysou 12GB RAM. Netřeba dodávat, že tato kombinace bude málokoho omezovat. Totéž lze říci i o 256GB úložišti, ze kterého po prvním zapnutí zbývá zhruba 230 GB pro vaše data. Prostor pro vaše data navíc snadno rozšíříte vložením paměťové karty, která má v šuplíčku vyhrazený slot. Maximální kapacita paměťovky je 1 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

velká interní paměť

Výdrž baterie: nabíjení na každý způsob

V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je zcela adekvátní hodnota s ohledem na velký displej. Výdrž nás ale i tak překvapila, neboť se při střídmém používání, ale bez velkých omezení, pohodlně dostanete na dva dny. Výrazně zajímavější situace panuje kolem nabíjení, protože Note 30 VIP podporuje snad všechny druhy nabíjení. Opřít se můžete o 67W drátové nabíjení i 50W bezdrátové. Během půl hodiny nabijete telefon na 80 %, respektive na 50 % v případě bezdrátového nabíjení. Kromě toho mobil zvládá i obě reverzní formy nabíjení, snadno se tak o energii můžete rozdělit s jiným telefonem či příslušenstvím.

Líbilo se nám dobrá výdrž

rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: je kompletní

V oblasti propojení s okolním světem je telefon vybaven skvěle. Zvládá 5G a provozovat v něm můžete i dvě nanoSIM karty, přičemž vložením paměťovky tento počet neklesá. Doma se připojíte skrze Wi-Fi 6 a spolehnout se můžete i na bezkontaktní placení skrze NFC.

Líbilo se nám vše podstatné podporuje

Fotoaparát: zde zřejmě došel dech

Až doposud se mohlo zdát, že má Infinix s modelem Note 30 VIP Racing Edition našlápnuto perfektně, avšak někde pomyslný pád musel přijít. Na zadní straně jsou sice tři fotoaparáty, ale hned dva jsou postradatelné.

Hlavní snímač má 108 megapixelů, avšak chybí mu optická stabilizace obrazu. Přes den a za dostatečného světla produkuje obstojné fotky, které jsou barevně věrně až lehce studenější a detailní. Problémem je ubývající světlo, kdy do hry vstupuje nežádoucí digitální šum.

Zbylé dva snímače jsou pouze 2megapixelové a slouží pro makro snímky a portrétní fotografie. V praxi velké využití nemají.

Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledky nejsou vůbec špatné, i když mírně roztřesené. Selfie snímky pořídíte snadno díky 32megapixelové čelní kameře.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý snímač

Software: vše ukáže až čas

Prostředí telefonu zajišťuje Android 13 a nadstavba XOS 13, která do značné míry překopává celý systém. Jiné jsou ikonky, podoba nastavení, písmo i umístění některých položek. Zpočátku tak možná budete mírně zmatení a upřímně musím říci, že tento styl není dobrým řešením pro nováčka na trhu. Optimalizace je však velmi příjemná, díky čemuž telefon funguje svižně a bez jakéhokoliv čekání. Bohužel se ale výrobce nijak nezmiňuje o softwarové podpoře. V tuto chvíli jsou v telefonu zářijové bezpečnostní záplaty, což není nejhorší, ale ani nejlepší. Kolik pak dostane velkých aktualizací, to je záhadou. Dokonalý není ani překlad, protože kontrola updatů se skrývá pod položkou „Aktualizace aktualizace“.

Líbilo se nám dobrá optimalizace prostředí

Nelíbilo se nám otazníky nad softwarovou podporou

Zhodnocení

Infinix Note 30 VIP Racing Edition si vás získá od první chvíle. V záplavě tuctových telefonů má šmrnc a zaujme. Kombinace černé a červené je sázka na jistotu, přičemž vše podtrhuje i spojení s BMW, do jehož barev jsou stylizovány diody na zádech. Jako mnozí čínští výrobci, i Infinix hledí na pěkný displej a parádní výkon. Bonusem a konkurenční výhodou je rychlé nabíjení a podpora toho bezdrátového. Když si k tomu připočteme nebývale bohaté prodejní balení a cenu pohodlně pod 9 tisíci korunami, máme zde kousek, který stojí za pozornost. Vše ovšem za předpokladu, že fotoaparát v telefonu je pro vás jen zřídkakdy využívaný doplněk, protože právě v něm (respektive v nich) je největší slabina. Zamrzí i slabší odolnost nebo nejistý software.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz