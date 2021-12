Druhá letošní novinka dostupná na našem trhu od výrobce Honor je levnějším sourozencem Honoru 50. Čím se Honor 50 Lite pokusí zaujmout ve svém segmentu plném agresivní konkurence?

Řadu Honor 50 nově doplnil cenově dostupnější Honor 50 Lite, který na test dorazil v líbivé variantě Deep Sea Blue. Jak se novinka s podporou 66W nabíjení a velkým displejem s tenkými rámečky osvědčila v redakčním testu?

Technické parametry Honor 50 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 161,8 × 74,7 × 8,5 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,67" (2 376 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 662 , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosinec 2021, 7 990 Kč

Obsah balení: myslelo se na vše

V bílé krabičce na uživatele čeká telefon, USB-A/USB-C kabel, napájecí adaptér i silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám včetně silikonového pouzdra

Konstrukční zpracování: chce se líbit

Honor 50 sklidil v našem testu pochvalu za povedený design, pozadu však není ani Honor 50 Lite, který vypadá v testované modré barevné variantě velmi hezky a díky mírně zaobleným okrajům se i příjemně drží a používá. Lesklá záda se stylovými proužky přitom vcelku úspěšně odolávají otiskům a vycentrovaný kruhový modul fotoaparátu s ozdobným kroužkem dokáže upoutat.

Zvýšené odolnosti se u Honoru 50 Lite bohužel (alespoň oficiálně) nedočkáme, nabídne však velmi pohotovou čtečku otisků prstů ideálně umístěnou na pravém boku. Ta slouží také jako vypínací tlačítko a je mírně zapuštěná, takže není problém ji nahmatat i poslepu. Na spodní straně pak je slot pro dvojici nanoSIM karet, které dělá společnost USB-C a mřížka reproduktoru. Zajímavostí je, že malou mřížku „sluchátka“ najdeme také nahoře vedle 3,5mm jacku.

Líbilo se nám příjemně se drží

líbivý design

pohotová čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám oficiálně bez zvýšené odolnosti

Displej: obří displej s tenkými rámečky

Honor 50 Lite je vybaven 6,67palcovým IPS LCD displejem, který nabídne velmi vysokou jemnost 391 PPI a již z výroby jej kryje ochranná fólie. Podobně jako u ostatních IPS LCD panelů si i zde lze všimnout mírného prosvítání v oblasti okolo průstřelu v levém horním rohu či dole u „brady“. Ta je ostatně jediným místem, kde je rámeček širší, po stranách a nahoře jsou totiž rámečky opravdu extrémně tenké, díky čemuž zabírá obrazovka více než 94 % plochy v poměru k tělu zařízení. Důkazem je toho i již zmíněná mřížka „sluchátka“, která by se do rámečku či mezi rámeček a samotný rám telefonu nevměstnala.

Zobrazovací panel je díky své uhlopříčce a tenkým rámečkům ideální pro hraní her či konzumaci multimédií, slušela by mu však vyšší obnovovací frekvence. 60 Hz je u IPS LCD panelu v daném cenovém segmentu bohužel již přeci jen málo.

Líbilo se nám extrémně tenké rámečky (s výjimkou brady)

vysoká jemnost

Nelíbilo se nám pouze 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: dvě mřížky, ale pouze jeden hlasitý reproduktor

Navzdory přítomnosti mřížky pro „sluchátko“ na horní straně se výrobce rozhodl nasadit regulérní hlasitý reproduktor pouze dolů, což je škoda. Ten naštěstí nehraje špatně, avšak jedná se spíše o průměr. Chuť může částečně spravit přítomnost 3,5mm jacku, který pomalu ustupuje i z cenově dostupnějších modelů.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám bez sterea

Výkon hardwaru: 6 GB RAM a Snapdragon 662

Celosvětový nedostatek čipů pravděpodobně částečně dolehl i na Honor, který do Honoru 50 nasadil povedený Snapdragon 778G, ovšem pro Honor 50 Lite použil již starší Snapdragon 662, jenž najdeme i v podstatně levnějších smartphonech. Z hlediska výkonu i energetické efektivity je to rozhodně škoda, čipsetu navíc dělá společnost solidních 6 GB RAM. Hráče a náročnější uživatele tak pravděpodobně Honor 50 Lite nezaujme, stejně tak není chvályhodná absence slotu pro paměťové karty, neboť integrované 128GB úložiště není nijak zvlášť velkorysé.

Líbilo se nám 6 GB RAM

Nelíbilo se nám starší procesor

nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: vynahradí vše rychlé nabíjení?

Dříve zmíněné nedostatky se pokusí Honor 50 Lite vynahradit podporou extrémně rychlého 66W nabíjení, pomocí nějž je možné mobil skutečně nabít z 0 do 100 % za slabší tři čtvrtě hodinku. To je nepochybně skvělý výsledek, stejně tak potěší, že 66W adaptér najdete již v balení. Integrovaná baterie o kapacitě 4 300 mAh pak bez obtíží zvládne přinejmenším jeden den používání, při troše snahy se můžete dostat i zhruba na den a půl.

Líbilo se nám bleskurychlé nabíjení

slušná výdrž

Konektivita: tentokrát bez 5G

Nasazení staršího čipsetu bohužel značí také absenci 5G. Telefon však alespoň disponuje podporou polohových služeb GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo i Wi-Fi 5 či Bluetooth 5.0. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám nic extrémně důležitého neschází

Nelíbilo se nám bez 5G

Fotoaparát: 64Mpx v hlavní roli

Fotovýbava čítá celkem čtyři senzory na zadní straně, mezi nimiž figuruje hlavní 64Mpx snímač s PDAF ostřením (bez OIS), 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a dvojice 2Mpx senzorů pro makro a bokeh snímky. Poslední dva zmíněné fotoaparáty jsou přitom opravdu jen do počtu, během používání jsem se tak zaměřil na hlavní snímač a ultraširokoúhlý objektiv.

Pořízené snímky jsou bohužel jen průměrem v dané cenové třídě, a přestože vyloženě neurazí, lze najít za stejné peníze i lepší fotomobily. Fotografie z hlavního fotoaparátu mají na první pohled dostatek detailů, obvykle jsou i správně zaostřené a ani z hlediska expozice na tom nejsou nejhůř, po přiblížení lze však okamžitě spatřit různé splývající objekty budov apod.. To stejné lze uvést u ultraširokoúhlého objektivu, který má mírně studenější nádech a bohužel není příliš použitelný za šera a v noci. 16Mpx selfie kamerka pak poslouží spíše nenáročným uživatelům, kterým by čistě teoreticky mohlo stačit i maximální rozlišení videa Full HD (jen při 30 FPS). Kdokoliv, kdo to s natáčením videí a focením myslí vážněji, by však měl sáhnout po Honoru 50 (chce-li zůstat věrný značce) nebo jiném telefonu. Sekundární senzor v pilulkovitém výřezu na displeji se mimochodem stará o automatickou regulaci jasu displeje, není zde tedy žádný ultraširokoúhlý objektiv ani nic podobného.

Honor 50 Lite Full HD 30 FPS (ultraširokoúhlý objektiv)

Honor 50 Lite Full HD 30 FPS hlavní snímač

Líbilo se nám ucházející snímky z hlavního snímače

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx snímače

pouze Full HD video ve 30 FPS

jedna selfie kamerka navzdory velkému průstřelu

Software: Magic UI s GMS

Podobně jako Honor 50 má i verze Lite podporu Google služeb, takže již přímo od výrobce najdete v zařízení předinstalované Google aplikace, jako jsou Mapy, Gmail nebo Chrome. Běh telefonu je i navzdory méně výkonnému procesoru relativně svižný a ani jednou se během používání nezasekl, což lze hodnotit kladně. Méně se mi líbí přítomnost podle mě zbytečného balastu, jako je aplikace Booking.com či zbytečné odkazy na doinstalování her.

Líbilo se nám podpora GMS

svižný chod

Nelíbilo se nám zbytečný balast typu Booking.com

Zhodnocení

Honor 50 Lite to ve vysoce konkurenčním segmentu okolo 8 tisíc korun rozhodně nebude mít lehké. Do karet mu nenahrává starší procesor či jen 60Hz displej, na druhou stranu však nabídne rychlé nabíjení, obří displej s tenkými rámečky a v neposlední řadě také podle mého názoru povedený design. Jestli to bude stačit na prodejní úspěch, však ukáže až čas.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz