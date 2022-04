Pokud holdujete stylovým telefonům a rádi byste zařízení s moderním 120Hz displejem a extrémně tenkými rámečky, nabízí se Honor Magic4 Lite. Čím dalším zaujme a jak si vedl v našem testu?

Přestože hraje design během výběru nového smartphonu poměrně zásadní roli, setrvává valná většina výrobců, kteří na trh uvedou cenově dostupnější modely, u poměrně konzervativního (až nudného) vzhledu. A pak také existuje druhý extrém, kdy se setkáváme s pestrobarevnými telefony často zaměřenými třeba na hráče. Co ale, když za nový smartphone nechcete příliš utrácet, přesto byste ale chtěli vzhled jako z jiné cenové třídy? Řešením může být nový Honor Magic4 Lite.

Honor Magic4 Lite (RECENZE) - Elegán s tenkými rámečky

Technické parametry Honor Magic4 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 166,1 × 75,8 × 8,1 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,81" (2 388 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2022, 7 490 Kč

Obsah balení: včetně pouzdra

V bílé krabičce na čerstvé majitele čeká telefon, adaptér USB-A/USB-C, ochranné silikonové pouzdro i 66W nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: design hraje prim

Vzhled je bezpochyby velmi subjektivní záležitost, věřím však, že většina mi dá za pravdu, že Honor Magic4 Lite je jedním z nejlépe vypadajících smartphonů ve své třídě. Na zádech najdeme výrazný fotomodul, telefon se příjemně drží a vše korunuje líbivý odlesk v testované stříbrné verzi. Záda jsou navíc matná a vcelku úspěšně odolávají otiskům. I navzdory plastovému rámečku mobil také působí dostatečně robustně a z hlediska kvality zpracování, ať jsem s ním zkoušel kroutit a mačkat jej sebevíc, nikde nic nevrže, ani se neprohýbá.

V cenové třídě okolo sedmi tisíc korun je certifikace zvýšené odolnosti spíše raritou a Honor Magic4 Lite v tomto ohledu není žádnou výjimkou, takže sice certifikací nedisponuje, měl by však zvládnout déšť či postříkání vodou, čemuž nasvědčuje i silikonové těsnění kolem slotu pro dvojici nanoSIM karet.

Velkou pochvalu si zaslouží novinka rovněž za umístění čtečky otisků prstů, kterou díky mírné prohlubni snadno nahmatáte i poslepu a během testování se mi ani jednou nestalo, že by prst nerozpoznala. Přestože jsem pravák, myslím, že ani pro leváky není její pozice nejhorší, i když těm by asi spíš vyhovovala čtečka přímo v displeji.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

líbivý design

praktický povrch zad

Displej: extra tenké rámečky a 120 Hz

Zobrazovací panel nabídne obří uhlopříčku 6,81" a nechybí mu podpora 120Hz obnovovací frekvence, kterou zvládne telefon sám regulovat (tedy přepínat mezi 60 a 120 Hz), a šetřit tak baterii. Asi největší předností je však kromě velké uhlopříčky tloušťka rámečků nahoře a po stranách. Ty jsou opravdu maximálně tenké a ani brada nepůsobí nijak rušivě. Honor Magic4 Lite je vzhledem k velké obrazovce i 120Hz obnovovací frekvenci ideálním cenově dostupným telefon pro sledování videí či hraní her, ačkoliv maximální jas (venku na přímém slunci) by mohl být o něco vyšší a radost by udělal i AMOLED panel místo použitého IPS LCD. Přímo z výroby je však na displeji nainstalovaná ochranná fólie.

Líbilo se nám extrémně tenké rámečky

velká uhlopříčka

120Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám maximální jas by mohl být vyšší

potěšil by AMOLED panel

Zvuk: rozhodně neoslní

Nahoře musela být kvůli extrémně tenkému rámečku displeje dokonce přesunuta mřížka sluchátka, která se tak ocitla na horním rámečku samotného telefonu. Na kvalitě zvuku u hovorů to naštěstí nemá žádný vliv. Co však zamrzí, to je přítomnost pouze jednoho hlasitého reproduktoru, který navíc zní při vyšších hlasitostech vcelku plechově. Stejně tak schází 3,5mm jack.

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor nevalné kvality

Výkon hardwaru: s přehledem

Výtky naopak nemám k použitému procesoru, tedy 6nm Snapdragonu 695, který má na danou cenu dostatek výkonu a podporuje také 5G. Společnost mu dělá 6 GB operační paměti, kterou lze rozšířit o další 2 GB vypůjčené ze 128gigabajtového úložiště. Honor tuto technologii označuje jako RAM Turbo a stejný princip (tedy vypůjčení si RAM z úložiště) využívají i další telefony. Výsledkem mají být plynulé přechody mezi spuštěnými aplikacemi, kdy však hodně záleží na tom, o jak náročné aplikace/hry se jedná, viz videorecenze. Interní úložiště bohužel nelze rozšířit o paměťové karty, což je tak trochu škoda, protože ne každému musí nutně 128 GB vystačit.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám bez podpory paměťových karet

Výdrž baterie: nabíjíme 66 W

Baterie s kapacitou 4 800 mAh zvládne zprostředkovat skvělou výdrž, a to klidně až dva dny na jedno nabití. Procenta baterie navíc mizí dost pomalu a ze zvědavosti jsem vyzkoušel i test, který redaktorům doporučoval vyzkoušet sám Honor. Na 20 minut jsem uložil Magic4 Lite do mrazáku, poté jej vytáhl a registroval nulový úbytek procent baterie. Některé telefony jsou přitom na chlad vcelku citlivé a procenta baterie letí dost rychle dolů.

Vyzdvihnout musím také 66W nabíjení, které je u takto dostupného telefonu výhodou. Z 10 na 100 % se mi pak Honor Magic4 Lite podařilo nabít zhruba za 40 minut, což je skvělý výsledek, zvlášť když 66W adaptér najdete rovnou v balení.

Líbilo se nám hodně rychlé nabíjení

velmi dobrá výdrž

Konektivita: 5G samozřejmostí

Honor Magic4 Lite zvládá 5G, stejně jako Wi-Fi 5, NFC či Bluetooth 5.1. K dispozici je také celá řada navigačních systémů (GPS, GLONASS, BDS či Galileo) a podpora Dual SIM.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: 48Mpx snímač v hlavní roli

Fotovýbava ukrývající se ve stylovém modulu v tomto případě odpovídá nižší cenovce, najdeme zde tak 48Mpx hlavní snímač, který skládá čtyři pixely do jednoho, ale umí fotit i v nativním 48Mpx rozlišení, a také dvojici 2Mpx senzorů pro bokeh a makro. V čem mě hlavní fotoaparát vcelku mile překvapil, to jsou noční snímky, které nevypadají, opět zdůrazňuji, s přihlédnutím k ceně špatně. Obecně vzato fotky neurazí a méně nároční uživatelé budou spokojeni, přestože nijak neoslní HDR ani expozicí. Kladně lze naopak vnímat vcelku umírněné barevné podání, které není nijak extrémně saturované a spíše odpovídá realitě..

Druhým nejzajímavějším snímačem je pravděpodobně 16Mpx selfie kamerka (f/2.45), která podporuje (stejně jako hlavní snímač) také noční režim. Při focení na hlavní fotoaparát se tak dočkáte ještě o něco více prosvícených záběrů. Telefonu se to ale solidně daří, i když fotíte „na automatiku“. Automaticky se naopak nespouští HDR, které si musíte manuálně aktivovat v sekci Další.

Zbylé fotoaparáty zastupuje dvojice 2Mpx senzorů pro pořizování makro a bokeh snímků. V sekci Další pak stačí aktivovat režim Super makro pro vyfocení snímků zblízka (viz ukázky).

Kromě výše uvedeného je novinka samozřejmě schopna také zaznamenávat video, pouze však ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu (což platí i pro selfie kameru). Příznivce vloggování pak může potěšit alespoň Duální náhled, kdy zařízení simultánně nahrává na zadní i přední kameru.

Honor Magic4 Lite 1080p 30 FPS

Líbilo se nám solidní kvalita během dne

prosvícené noční snímky

natáčení duálního videa

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý objektiv

záznam maximálně ve Full HD ve 30 FPS

Software: Magic UI 4.2

Ačkoliv najdeme v telefonu Magic UI 4.2, běží bohužel stále na Androidu 11 a v době testování měl únorové bezpečnostní záplaty. V Magic4 Lite jsou navíc předinstalovány hned tři aplikace od Honoru, a to My Honor, Obchod Honor a Honor Club a také (podle mého názoru) bloatware v podobě booking.com, trip.com TikToku či mobilních her, které si každý, kdo o ně má zájem, může stáhnout dodatečně. Mnohem lepší by bylo, kdyby Honor nechal vše na uživateli a stejně tak si odpustil již několik let starou animaci při spuštění telefonu, kdy uživatele učí používat gesta. Naštěstí lze však alespoň předinstalované aplikace rychle odinstalovat. Spolehnout se můžete naopak na plnou podporu Google služeb, svižný chod i již zmíněné 5G.

Líbilo se nám plná podpora Google služeb

Nelíbilo se nám zbytečně předinstalované aplikace

Zhodnocení

Design, výdrž, rychlé nabíjení a displej s extrémně tenkými rámečky. To jsou podle mě hlavní přednosti nového Honoru Magic4 Lite, který je zajímavý také podporou 5G, Google služeb a přívětivou cenou. Pokud tak nelpíte na ultraširokoúhlém objektivu a vystačíte si se 128GB úložištěm, jedná se rozhodně o zajímavý telefon, který byste si neměli nechat uniknout.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz