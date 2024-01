Inspirován O2 přišel se svými vlastními sluchátky rovněž magentový T-Mobile. Příhodně pojmenovaná „Sluchátka od T-Mobilu“ jsou přitom ve skutečnosti modelem Bowie MZ10 od společnosti Baseus. Jak se osvědčila v testu a stojí za investici několika set korun?

Ačkoliv činí oficiální cena sluchátek od T-Mobilu 1 499 Kč, prakticky každý si je může díky snadno přístupnému voucheru zakoupit se slevou 1 000 korun. Tím se okamžitě dostáváme na mnohem sympatičtějších 499 Kč, za které lze pořídit dříve recenzovaná O2 Pods , jež představují přímou konkurenci. Měli byste o sluchátkách od T-Mobilu uvažovat, nebo se raději poohlédnout jinde?

Technické parametry Sluchátek od T-Mobilu (Baseus Bowie MZ10)

Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 43 g/5 g Barevná provedení černá, bílá Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 4,5 hodin hudebního poslechu, celkem až 30, respektive 25 hodin Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-A nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové náušníky několika velikostí Výrobcem doporučená cena 1 499 Kč (499 Kč)

Konstrukční zpracování: praktické matné provedení

Sluchátka jsou nabízena v bílém a černém provedení, které zavítalo k nám do redakce. Samotný unboxing je pak poměrně rychlý, musím však uznat, že u takto levných sluchátek mě překvapila hezky zpracovaná krabička s magnetickým uzavíracím mechanismem a z environmentálního hlediska i absence jakýchkoliv plastových obalových materiálů. Jako indikátor otevření i způsob, jak se do balení dostat, poslouží oblíbený „papírový zip“, který najdeme například i u výrobků Apple. Uvnitř čeká kratší USB-C/USB-A kabel a celkem čtyři silikonové nástavce (dva páry). Každý by si tak měl přijít na své a vybrat si ideální velikost, ačkoliv mě vyhovovaly již na sluchátkách nasazené.

Samotné pouzdro odpovídá nižší ceně, je tedy kompletně plastové a i poměrně lehké, což je na jednu stranu rozhodně dobře, na stranu druhou máte ze sluchátek/pouzdra „levnější“ pocit. Také pant u tohoto pouzdra je pouze základní, příliš dobře nedrží v otevřené pozici a velmi snadno a bez sebemenšího odporu se zavře. Výše uvedené vzhledem k nízké rozhodně nevytýkám, spíše konstatuji. Pozitivně lze rozhodně zhodnotit matnou povrchovou úpravu, která je podle mě o něco praktičtější než lesklé provedení, na němž okamžitě uvidíte menší (vlasové) škrábance a už po pár týdnech používání může takové pouzdro vypadat dost bídně. Matné provedení rozhodně není vůči škrábancům a odřeninám imunní, snáší je však o něco lépe.

Na pouzdru sluchátek pak najdeme (oranžový) USB-C konektor, vedle něj umístěné párovací tlačítko a decentní loga Baseus a T-Mobile. Rozhodnutí T-Mobilu sluchátka přílišně „nebrandovat“ lze rozhodně pochválit, takto totiž logo působí poměrně nenápadně. Uvnitř pouzdra již čekají samotná sluchátka, která mají ideální tvar, neboť (alespoň mně) dobře seděla v uších a nikde netlačila ani při delším poslechu. Samotné vytažení z pouzdra však může být vlivem tvaru sluchátek a pouzdra trochu komplikovanější a dokážu si představit, že například nyní v zimě s prokřehlými prsty vám při těchto manévrech sluchátka z pouzdra snadno vypadnou. Zvýšená odolnost schází, s ohledem na cenu to však nelze vyčítat. Praktická je naopak malá LED na přední straně pouzdra, která vás může červeným svitem upozornit na nízkou úroveň nabití baterie.

Líbilo se nám praktické matné provedení pouzdra

pohodlná a dobře drží v uších

bez přílišného T-Mobile brandingu

Zvuk: překvapivě solidní potlačení hluku

Sluchátka, ačkoliv stojí pouze pár korun, disponují také elektronickým potlačením hluku, které funguje překvapivě dobře. Nejlépe tradičně odfiltruje nižší monotónní frekvence. Při práci se sluchátky v rušnější kavárně tak sice příliš dobře neodfiltrují proces mletí kávy doprovázený hlasitým a poměrně vysokým zvukem (to je ostatně oříšek pro všechna sluchátka), ale běžný ruch v podobě provozu kavárny (otevírající se a zavírající dveře, „štěbetání“ zákazníků apod.) zvládají obstojně. Obecně jsem ze schopností potlačení hluku mile překvapen a přiznám se, že u takto levných sluchátek jsem to nečekal.

Sluchátka jsou po vybalení opatřena nálepkou v oblasti kontaktů, aby se zbytečně nevybíjela baterie v pouzdru

Kvalita zvuku je pro běžný poslech rovněž dostačující. V průběhu testování jsem poslouchal několik žánrů během streamování z aplikace Tidal a se všemi si sluchátka poradila solidně. Sluchátka hrají také poměrně hlasitě, i když na nejvyšší hlasitost už je patrná degradace kvality, tudíž doporučuji poslech zhruba na 60 až 70 %. Vyznavačům velmi výrazných basů zde možná bude scházet trochu té „hutnosti“, ale z pohledu celkové vyváženosti to není na škodu, právě naopak. Co se týče dostupných kodeků, tak jsem o nich nedohledal informace v manuálu ani na stránkách výrobce, z čehož lze usuzovat pouze standardní výbavu v podobě SBC a AAC. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou telefonních hovorů, kdy jsem slyšel bez problémů protistranu i ona mne. Slabší je u těchto sluchátek (s ohledem na cenu je to však rovněž diskutabilní) pouze transparentní režim, jenž má zesílit okolní zvuky. Ten však zní hodně „uměle“, a z toho důvodu jsem se mu raději vyhýbal.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní zvuk

velmi slušné odhlučnění

Funkce a ovládání: šlo by to i lépe?

Ovládání probíhá klepáním na malé plošky na vnější straně „nožek“. K přeskočení na předchozí/následující skladbu pak trochu netradičně slouží dlouhé podržení namísto dvojkliku, na což si možná budete muset chvíli zvykat. Skrze sluchátka lze rovněž aktivovat hlasového asistenta trojitým poklepáním, dvojitým poklepáním lze pak aktivovat potlačení hluku, transparentní režim či přejít na defaultní „normální“ propustnost.

Aplikace Baseus

Nepočítejte rovněž s tím, že by sluchátka zvládala automaticky pozastavit přehrávání při vytažení sluchátek z uší, alespoň v mém případě se mi tohoto chování nepodařilo docílit, i když by to měla umět. K automatickému pozastavení došlo až po vložení jednoho ze sluchátek do pouzdra. Pozitivní je rozhodně možnost si do telefonu nainstalovat aplikaci Baseus, kde můžete částečně upravit ovládání (přeskakování mezi skladbami dvojklikem však ani zde možné není), vybrat některý z přednastavených presetů ekvalizéru a sluchátka prozvonit. Vyzvánění je poměrně hlasité, takže jsou šance na nalezení zapadlého sluchátka apod. vcelku solidní. V aplikaci lze aktivovat rovněž režim nízké latence pro hraní her.

Zřejmě největším překvapením je podpora multi-point propojení, sluchátka lze tak mít spárována a v jednu chvíli připojená například k telefonu a počítači. Když posloucháte hudbu z počítače a někdo vám zavolá na telefon, automaticky se přepnou na hovor, což je velmi praktické a opět je nutné zdůraznit, že u takto levných sluchátek to rozhodně není běžné.

Líbilo se nám možnost duálního propojení

konfigurace ovládání sluchátek

doprovodná aplikace

Nelíbilo se nám přeskakování mezi skladbami není možné dvojklikem

Výdrž baterie: zcela v pořádku

Sluchátka slibují celkovou výdrž až 25 hodin a 4,5 hodiny, když vezmeme v potaz samotnou energii ve sluchátkách (bez pouzdra). Jedná se o solidní hodnoty, které by měly uspokojit i středně náročného posluchače například při delších cestách. Nabíjení pochopitelně probíhá výhradně skrze USB-C, nikoliv bezdrátově.

Líbilo se nám solidní výdrž

Zhodnocení

Sluchátka od T-Mobilu ve mně nevzbuzovala příliš mnoho důvěry s přihlédnutím k pověsti brandovaných sluchátek operátory, ale nakonec mě příjemně překvapila. Mají solidní dílenské zpracování, dostatečně kvalitní přednes, překvapivě dobře fungující potlačení hluku a také praktickou funkci multi-point propojení. Díky zmíněným přednostem by si podle mě dokázala obhájit i „standardní“ prodejní cenu 1 499 Kč, za 499 Kč se zohledněním již zmíněného snadno dostupného voucheru se však jedná o bezkonkurenční koupi, kterou můžu každému, kdo hledá levná, ale slušně hrající sluchátka, vřele doporučit.

Konkurence

Konkurentem pro testovaná sluchátka mohou být již na začátku zmíněná O2 Pods+, jež však mají méně praktickou lesklou povrchovou úpravu pouzdra a o něco slabší potlačení okolního hluku.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz