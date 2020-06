Značka Realme, která se v poslední době snaží konkurovat telefonům Xiaomi, si nechala u čínského patentového úřadu CNIPA (dříve SIPO) patentovat několik nových designů modulů fotoaparátu. Na nákres s možnou podobou rozložení fotoaparátů budoucích smartphonů Realme upozornil uživatel s přezdívkou the_tech_guy.

Realme files design patent for smartphones having new camera layouts. pic.twitter.com/mdTp3tCmQS