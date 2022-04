Realme Pad Mini je malým tabletem pro zcela nenáročného uživatele

Fotografie: Realme

Realme dnes skrze filipínské stránky představilo svůj menší tablet zvaný Realme Pad mini. Novinka je vybavena 8,7" LCD displejem s rozlišením 1 340 × 800 pixelů. Pod kapotou je procesor Unisoc T616, kterému asistuje 3/4GB RAM. Následně se pojí s 32/64GB úložným prostorem, ale naštěstí nechybí slot pro až 1TB paměťovou kartu.

V případě fotoaparátů jde o běžný standard, na zadní straně operuje 8megapixelový snímač, zatímco na čelní straně je 5megapixelová kamerka. Baterie má kapacitu 6 400 mAh, avšak nabíjení je jen průměrně rychlé s výkonem 18 W. Tablet je lehký a poměrně tenký, váží 372 gramů a měří 211,8 × 124,48 × 7,6 mm.

Realme Pad Mini bude existovat ve verzích 64+4 GB a 32+3 GB, přičemž aktuálně je nabízena vždy i podpora sítí LTE. Později by však základní verze 32+3 GB s připojením výhradně skrze Wi-Fi měla dorazit také. Cena byla prozatím oznámena pouze pro filipínský trh a činí zhruba 5 tisíc korun i s daní. Zda a kdy se tablet dostane i do Evropy, to není v tuto chvíli známo.