Podívejte se, jak by mohl vypadat tablet Realme Pad 2

Nový přírůstek mezi tablety nižší střední třídy v podobě Realme Padu 2 by měl poměrně brzy dorazit. Naznačuje to vcelku bohatý únik informací od Abhisheka Yadava na Twitteru. V první řadě se můžeme podívat na vzhled. Půjde o standardní design, zřejmě s kovovými zády. O displeji v tuto chvíli informace nejsou, ale předpokládá se, že půjde o IPS panel.

Realme Pad 2 4G ( LTE WiFi ) first look and specifications launching in August or September



- MediaTek Helio G99

- Android 13 Realme UI 4.0

- 8360mAh battery 33 watt charging

USB Type-C

- 8GB+128GB

- 20MP rear

- Quad speakers



Realme Pad 1 didn't get an Android 12 update yet 😠 pic.twitter.com/at65DkxIJ6