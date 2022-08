Realme 9i 5G se oficiálně odhaluje. Představí se ještě v srpnu

Mysleli jste si, že řada Realme 9 je už kompletní? Ale kdepak, Realme nyní oznámilo, že se velmi brzy dočkáme ještě jednoho a kdo ví, zda posledního rozšíření. Jmenovitě půjde o Realme 9i 5G. Možná si vzpomenete, že Realme 9i již existuje, ale ve 4G verzi, která byla představena před bezmála půlrokem. Na Twitteru na chystanou novinku výrobce láká pod hashtagem #The5GRockstar, přičemž totožný je na obrázku zveřejněným gsmarena.com.

The groove of an all-time head shaker is here! Get ready for #The5GRockstar, coming soon to rock your world🎸



Rate your excitement level on a scale of OMG to OMGGGGG in the comments below. pic.twitter.com/stOFGtANYe