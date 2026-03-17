Ráno odevzdat, odpoledne volat. Jak funguje fenomén „servisu po cestě”?

Čas je dnes nejdražší komodita. Pokud se vám ráno rozbije telefon, představa cesty přes půl města a hledání parkování je noční můra. Moderní koncept servisu se proto inspiruje světem Formule 1 – rychlý „Pit Stop“, vyřešit problém a okamžitý návrat do života.
Strategie „Cestou domů“
Klíčem k rychlosti je lokace. Síť poboček Mobileko je proto strategicky umístěná do míst s nejvyšší fluktuací lidí. Příkladem je servis přímo v terminálu metra B Černý Most nebo na metru C Ládví.
Logika je neúprosná:
- Ráno při cestě do centra odevzdáte rozbitý telefon.
- Technik provede odbornou expresní opravu.
- Odpoledne si při cestě z práce vyzvednete plně funkční zařízení.
Rezervace: Vaše zkratka k absolutní přednosti
Můžete přijít bez rezervace? Samozřejmě, systém „walk-in“ u nás funguje běžně. Pokud ale chcete mít jistotu priority, rezervace dílu pro opravu buď telefonicky, nebo e-mailem je vaším esem v rukávu.
- Vytvořením rezervace dáváte technikům náskok.
- Náhradní díl bude připravený na stole technika ještě před vaším příchodem.
- Celý proces příjmu i samotné opravy se tím výrazně urychluje.
Co vše řešíme expresně?
Díky širokým skladovým zásobám na všech našich 5 pobočkách v Praze nečekáme na díly od dodavatelů. Většinu standardních závad řešíme okamžitě:
- Výměna LCD displejů - nejčastější oprava u smartphonů.
- Výměna baterie - pokud váháte, přečtěte si náš článek Jak poznat, že je čas na výměnu baterie
- Výměna sklíčka kamery – aby vaše fotky byly opět křišťálově čisté.
- Výměna zadního krytu - důležitá oprava pro zachování bezpečnosti vnitřních komponentů.
TIP TECHNIKA MOBILEKO:
“Spěcháte na opravu? Před návštěvou servisu si udělejte zálohu dat do cloudu. Ačkoliv při běžné opravě o data standardně nepřicházíte, profesionální servis se o vaše data postará, ale vlastní záloha je nejlepší pojistkou pro váš klid.”
Technik Vladimír, Mobileko Ládví
Proč Mobileko?
Rychlost ale není všechno. Za konceptem „servisu po cestě“ stojí více než 15 let zkušeností a statisíce opravených zařízení. Každá oprava tak stojí na praxi.
- kvalitní a ověřené díly
- profesionální postupy a technologie
- diagnostika zdarma
- jasná cena předem, žádná překvapení
- síť kamenných poboček v Praze a zkušení technici
Mobil je nástroj, na který se spoléháte každý den. Nesvěřujte ho kompromisům. Když už oprava, tak pořádně. V Mobileko.