Prasklý displej a mýtus „domácí opravy“

Jenže realita moderních smartphonů je neúprosná. To, co vypadá jako jednoduchá oprava, se může během chvíle změnit v drahou chybu. V servisním centru Mobileko denně opravujeme telefony po neodborných zásazích – a víme, že nejlevnější řešení bývá často to nejdražší. Ostatně, podívejte se na náš přehled, kde rozebíráme nejčastější mýty o servisu telefonů, které vás ve finále stojí jen čas a peníze.
Displej už dávno není jen sklo
Výměna displeje dnes neznamená jen sundat prasklé sklíčko a dát nové. Moderní telefon je precizně sladěný celek. Displej často obsahuje:
- čtečku otisků prstů,
- senzory jasu a přiblížení,
- kalibrační čipy napojené na základní desku.
Jakýkoliv kompromis v kvalitě dílu nebo montáže se okamžitě projeví – a uživatel to pozná každý den při používání. U iPhonů je situace ještě složitější kvůli softwarovému párování dílů. Co to znamená pro běžného uživatele a jak se s tím vypořádat, vysvětlujeme v článku Jak Apple páruje díly s telefonem.
Samsung u novějších modelů (zejména řady Galaxy S a Fold/Flip) používá originální displeje s integrovanými řídícími čipy. Neoriginální panel často znamená horší jas, chybějící adaptivní obnovovací frekvenci nebo nefunkční čtečku otisku v displeji.
Google Pixel je ještě citlivější kapitola. Displeje jsou softwarově svázané s telefonem a bez správné kalibrace může přestat fungovat automatický jas, proximity senzor nebo haptická odezva. Po amatérské opravě není výjimkou ani nefunkční odemykání obličejem.
Není displej jako displej. A rozdíl poznáte hned.
Jedním z nejčastějších problémů levných servisů je použití nejlevnějších neoriginálních displejů bez jasného informování zákazníka. V Mobileko se s těmito scénáři setkáváme pravidelně. Zákazníci k nám přicházejí s telefony, které po „výhodné opravě“ jinde vykazují jasné vady:
- Barvy bez života – vybledlé odstíny, šedivá „černá“, špatné pozorovací úhly
- Problémy s dotykem – zpožděné reakce, výpadky nebo „duchovité“ dotyky
- Vyšší spotřeba energie – telefon se vybíjí rychleji, než byl uživatel zvyklý
Řešením je pak bohužel nová, tentokrát profesionální výměna za kvalitní díl. Tedy investice, která mohla být správně vyřešena hned napoprvé. To samé platí i pro opravy zadních krytů, které chrání citlivé vnitřní komponenty.
Domácí oprava? YouTube realitu neukáže
Návod na internetu trvá deset minut. Realita v telefonu ale vypadá jinak:
- šroubky různých délek (špatně zvolený může poškodit desku),
- extrémně křehké flex kabely,
- nulová možnost kontroly tlaku a usazení dílů.
A pak je tu voděodolnost. Jakmile telefon otevřete, tovární těsnění je pryč.V Mobileko při kompletaci používáme nové adhezivní vrstvy a zařízení lisujeme pod tlakem, aby se odolnost co nejvíce přiblížila původnímu stavu. Na kuchyňském stole tohle jednoduše nejde.
Profesionální oprava začíná diagnostikou
Telefon, který nenabíjí, nemusí mít špatnou baterii. Často jde o zanesený konektor nebo závadu na základní desce. Bez správné diagnostiky se opravuje naslepo – a to je cesta k dalším zbytečným nákladům.
„V Mobileko máme diagnostiku zdarma. Zákazník vždy předem ví, kolik bude oprava stát a jestli se u konkrétního modelu vůbec vyplatí,“ říká Karel, vedoucí technik pobočky Mobileko na Černém Mostě.
TIP TECHNIKA MOBILEKO:
„Máte prasklé pouze vrchní sklo, ale obraz i dotyk fungují? U většiny moderních telefonů tvoří sklo, dotyková vrstva a displej jeden pevně spojený celek. Oddělení skla je technologicky náročné, časově zdlouhavé a ne vždy zaručuje dlouhodobý výsledek. Výměna kompletního displeje (Service Pack) je sice dražší, ale rychlejší a především spolehlivá – bez kompromisů.“
Technik Karel, Mobileko Černý Most
Proč Mobileko?
- kvalitní a ověřené díly
- profesionální postupy a technologie
- diagnostika zdarma
- jasná cena předem, žádná překvapení
- síť kamenných poboček v Praze a zkušení technici
Mobil je nástroj, na který se spoléháte každý den. Nesvěřujte ho kompromisům. Když už oprava, tak pořádně. V Mobileko.