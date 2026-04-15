Proč rýže nepomůže a kdy výměna baterie vrátí telefonu výkon

Spotřební elektronika stárne. To je fakt. Ale zatímco procesory v telefonech mají výkonovou rezervu na několik let, nejslabším článkem řetězce je baterie.
Chemii neoklamete: Kdy měnit baterii?
Baterie je spotřební zboží. Po určitém počtu nabíjecích cyklů (což odpovídá zhruba 2 letům provozu) klesá její kapacita pod kritickou hranici. Co se děje potom?
- Snižování výkonu: Systém detekuje slabou baterii a zpomalí procesor, aby předešel náhlému vypnutí. Telefon se začne „sekat“.
- Nestabilita: V chladu klesá napětí rychleji a telefon se vypne, i když ukazatel baterie tvrdí opak.
Mnoho lidí v tento moment kupuje nový telefon. Zbytečně. Expresní výměna baterie vyjde na zlomek ceny nového zařízení a vrátí telefonu původní dravost. Je to nejekologičtější a nejekonomičtější upgrade, jaký můžete udělat.
Mýtus jménem Rýže: Jak řešit utopený telefon?
Druhou nejčastější příčinou „smrti“ mobilu je kapalina. Internet je plný rad: „Dejte ho do rýže.“ Nedělejte to. Rýže sice absorbuje povrchovou vlhkost, ale z vnitřku telefonu vodu nevytáhne.
Naopak rýžový prach a škrob mohou ucpat konektory. Mezitím uvnitř telefonu probíhá elektrochemická koroze (oxidace). Ta postupuje extrémně rychle – pod napětím baterie doslova rozežírá spoje na základní desce během hodin.
Co dělat správně?
1. Telefon okamžitě vypnout (nepokoušet se nabíjet!).
2. Co nejrychleji navštívit servis (třeba Mobileko v Praze na Spálené nebo Křižíkově).
3. Ultrazvukové čištění: V servisu telefon rozebereme a základní desku profesionálně vyčistíme, což zastaví oxidaci. Následně se přepájí zasažené spoje.
Mobileko: Všestranná mobilní péče
Ať už jde o výměnu baterie, záchranu dat po utopení, nový LCD displej nebo opravu rozbitých zad telefonu, cíl je jasný: prodloužit život vašemu zařízení.
TIP TECHNIKA MOBILEKO:
"Víte, že životnost baterie nejvíce ničí extrémy?" Nenechávejte telefon na přímém slunci za oknem auta, ale ani ho nevybíjejte "do nuly". Ideální je udržovat nabití ve středních hodnotách.
Technik Viktor, Mobileko Spálená
