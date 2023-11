Řadě Xiaomi 14 se na domácím trhu daří. Stanovila prodejní rekord

Fotografie: Xiaomi

Na konci října Xiaomi oficiálně představilo novou vlajkovou řadu 14, která čítá prozatím dva modely, a to Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro. Oba míří do té nejvyšší kategorie, kdy jsou vybaveny špičkovým procesorem Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu. Samozřejmostí jsou i velké AMOLED displeje s vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, které výrobce vyšperkoval i nebývale vysokým jasem, jenž má dosahovat až 3 000 nitů. Nechybí ani zvýšená odolnost a je vhodné vzpomenout, že řada Xiaomi 14 je vůbec první mezi telefony se zbrusu novým prostředím HyperOS. To bylo ze strany Xiaomi představeno zhruba před měsícem.

Prodej novinek započal tradičně nejprve na čínském trhu, a to 1. listopadu. V průběhu prvních 10 dnů byl o oba modely obrovský zájem a dle zprávy Wall Street Insights se prodalo 1,45 miliónů kusů. V daném týdnu se Xiaomi tedy nebývale dařilo a není velkým překvapením, že se vyhouplo na první pozici v rámci prodejů nových mobilních telefonů na čínském trhu. Na stupních vítězů dále stanul Huawei a Honor.

Samotný výrobce pak skrze sociální síť Weibo informoval, že ke dni 11. listopadu eviduje tržby ve výši 22,4 miliard čínských jüanů, což je v přepočtu 67 miliard korun.

Je nasnadě, že se Xiaomi bude upínat k zahájení prodeje klíčových modelů řady 14 i na dalších trzích. Je zde totiž předpoklad velkého zájmu. V tuto chvíli však není znám termín uvedení na český trh. Je však pravděpodobnější, že se tak stane až zkraje příštího roku.

Přejít do katalogu Xiaomi 14 1 TB Rozměry 152,8 × 71,5 × 8,2 mm , 193 g Displej Super AMOLED, 6,36" (2 670 × 1 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 610 mAh , doba nabíjení: 0:31 hodin