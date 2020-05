Qualcomm opět inovuje. Představil nové čipy s podporou standardu Wi-Fi 6E

Qualcomm odhalil novou generaci čipů pro bezdrátové připojení standardu Wi-Fi 6E (přídomek „E“ je zkratkou slovíčka „Extended“, tedy rozšířen). Zařízení s podporou tohoto standardu budou moci fungovat v nové 6GHz frekvenci (pro jejíž používání byla ještě nedávno vyžadována speciální licence), měly by nabídnout rychlejší přenos dat a spolehlivější/kvalitnější připojení.

Our new FastConnect 6900 is raising the bar for mobile connectivity, delivering #WiFi 6E performance up to 3.6 Gbps and impressive #Bluetooth audio innovation. It's coming soon, along with its powerful cousin, FastConnect 6700. Learn more while you wait: https://t.co/DbcgC5v9H1