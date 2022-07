Qualcomm láká na nový procesor pro chytré hodinky

Zatímco u mobilních procesorů společnosti Qualcomm se s železnou pravidelností každý rok můžeme spolehnout na představení nového vlajkového modelu v doprovodu dalších čipsetů, procesory pro smartwatch jsou Qualcommem dlouhodobě poněkud opomíjené. Nejnovější Snapdragon Wear 4100+ využívá 12nm výrobní proces a byl představen v červenci 2020. Podle nejnovějšího příspěvku na sociální síti Twitter bychom se však brzy mohli dočkat oznámení nástupce, který by se mohl inspirovat čipsetem Exynos W920 od Samsungu s 5nm výrobní technologií.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF