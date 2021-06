Připravuje se Nokia XR20. Lepší procesor bohužel neočekávejte

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

HMD Global svou hlavní část novinek prezentovalo již v dubnu, přičemž nejvybavenější Nokia X20 se již u nás začala prodávat. Do povědomí se však zapsala podprůměrnou výbavou a vysokou cenou. Ačkoliv se zdálo, že půjde o pomyslný vrchol, možná by se brzy mohla ukázat další novinka ze shodné řady. Na browser.geekbench.com se objevilo zařízení Nokia XR20. Patrně jste stejně jako my doufali v adekvátní procesor, jenže bohužel. Nadále bude připraven Snapdragon 480 s podporou sítí 5G.

Benchmark dále odhalil 4GB operační paměť, avšak je možné, že bude existovat více variant. Nepřekvapí ani nasazení Androidu 11. Více informací v tuto chvíli odhaleno nebylo.