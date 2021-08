Přichází Realme Narzo 30 5G. Nejlevnější telefon s podporou 5G

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Realme na český trh uvádí Narzo 30 5G. Telefon, který míří do nižší střední třídy. Přesto by o něm mohlo být slyšet, protože patří mezi nejlevnější mobily s podporou 5G. Pokud vezmeme v potaz oficiální prodejní kanály a vynecháme telefony z druhé ruky, je právě Narzo 30 5G v tuto chvíli vůbec tou nejlevnější cestou, jak se k 5G dostat. Vyjde vás na 4 799 Kč, avšak jen do 8. srpna, následně cena povyskočí na 5 299 Kč.

Na první pohled se novinka nijak zásadně neliší například od oblíbené loňské řady telefonů Realme 7. Zadní strana je modrá a hází odlesky. Pozornost tak Narzo 30 5G dokáže upoutat. Do ruky padne pohodlně díky zaobleným bokům. O případnou ochranu se stará základní silikonové pouzdro. Líbí se nám rozmístění tlačítek, která jsou dobře v dosahu a na již tradičním pravém boku je čtečka otisků prstů, která reaguje vždy promptně.

Umístění čtečky nám mohlo prozradit, že je telefon osazen „jen“ IPS displejem. Nemáme však důvod ke kritice, neboť se jedná o kvalitní panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Barvy jsou syté, pozorovací úhly výborné a čitelnost na slunci velmi dobrá, za což vděčíme i slušně fungujícímu čidlu automatické regulace jasu. Zobrazovač se tak řadí k těm nejlepším mezi telefony do 5 tisíc korun.

Velmi slušně je smartphone vybaven po stránce výkonu. Nasazen je procesor Dimensity 700 a 4GB operační paměť. Pro vaše data je připraveno 128GB úložiště a případně ještě slot pro paměťové karty. Telefon se používá velice příjemně, neboť je skutečně dostatečně rychlý. Dobře se povedla i optimalizace nejnovějšího Androidu 11. Mírně však pokulhávají menší aktualizace a v telefonu jsou pouze dubnové bezpečnostní záplaty.

Sestava fotoaparátů čítá tři objektivy, avšak bohužel dva jsou téměř k ničemu. Hlavní snímač má 48 megapixelů a kromě něj je zde 2megapixelový makro snímač a 2megapixelový portrétní fotoaparát. Chybí bohužel i základní ultraširokoúhlý objektiv. Zázraky od fotografií nelze čekat, avšak to od žádné konkurence v podobné cenové relaci.

Uvnitř telefonu je baterie s velmi slušnou kapacitou 5 000 mAh, která vám poskytuje pohodlnou dvoudenní výdrž. Jde o něco, na co se opravdu snadno zvyká. Na rychlé nabíjení se však tentokrát nedostalo a výkonem 18 W trvá kompletní nabití cca 2 hodiny. V případě konektivity se telefon chlubí nejen 5G, ale naštěstí zvládá i NFC.

Zbrusu nové Realme Narzo 30 5G pro vás nadále testujeme. Pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás s v diskuzi pod tímto článkem.