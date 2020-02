Právě představená sluchátka Galaxy Buds+ klamou tělem. Vylepšoval se zvuk i výdrž

V průběhu události Galaxy Unpacked byla představena nejen nová vlajková řada Galaxy S20 či ohebné véčko Galaxy Z Flip, ale rovněž vylepšená sluchátka Samsung Galaxy Buds+. Ta na první pohled klamou tělem, neboť vypadají téměř úplně stejně jako původní Galaxy Buds. Naštěstí však přináší celou řadu zajímavých novinek.

Sluchátka Galaxy Buds+ – první pohled

Loňská Galaxy Buds a letošní Galaxy Buds+ byste od sebe takřka nerozeznali – tvar, velikost sluchátek, ale i pouzdra je totiž identický a designové změny opravdu minimální. V pouzdru bylo například nově změněno označení levého a pravého sluchátka, jinak se však na designu nic nezměnilo. Samotná sluchátka nově rozpoznáte až podle tří mikrofonů, namísto dvou u původní generace. Trojici mikrofonů (jeden na vnitřní a dva na vnější straně) oceníte zejména při telefonních hovorech nebo při poslechu hudby. Více mikrofonů umožňuje také lepší fungování ambientního režimu, který uživateli umožňuje získat lepší přehled o tom, co se kolem něj děje. Na celou obrazovku Sluchátka budou nabízena ve třech barevných variantách.

Přestože nebyla změněna velikost, byla zvýšena výdrž. Jihokorejskému výrobci se do sluchátek podařilo vměstnat větší baterii, a to konkrétně o kapacitě 85 mAh ve sluchátkách a 270 mAh v pouzdře. U první generace činila kapacita 58 mAh a 252 mAh. Nově tak sluchátka mají vydržet hrát na jedno nabití až 11 hodin, oproti 6 hodinám u předchozí verze, celkem tedy 22 hodin. Dlouhá výdrž je úctyhodná i vzhledem k tomu, že jsou sluchátka nově vybavena dvojicí reproduktorů – tweeterem pro vysoké frekvence a wooferem pro frekvence hlubší. Zvuková kvalita by tak měla být zase o něco lepší, přičemž se sluchátka vyvinutá společně s AKG chlubila skvělým zvukovým podáním již u generace první. Zajímavá je také možnost poslechu až 60 minut po krátkém 3minutovém nabíjení skrze USB-C.

Samozřejmostí je stále podpora bezdrátového nabíjení standardem Qi. Nic se nezměnilo ani na ovládání pomocí dotykových plošek nebo povedené aplikaci, která byla rovněž upravena, aby bylo používání sluchátek ještě příjemnější.

Sluchátka budou nabízena v bílé, černé a modré. Pravděpodobně největším překvapením je cena, která činí 4 490 Kč, tedy pouze o 500 korun více, než je doporučená cena první generace. Pokud se rozhodnete si předobjednat telefony Galaxy S20+ nebo Galaxy S20 Ultra, dostanete je dokonce zdarma.