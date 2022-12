Povánoční slevy jsou tu. Chytré příslušenství pořídíte za skvělé ceny

Fotografie: Mobil Pohotovost

Povánoční období patří tradičně výprodejovým slevám a nejinak je tomu i letos. Pokud i vy jste od Ježíška obdrželi obálku s šustivým obnosem, máte ideální příležitost ho vyměnit za chytré hodinky, elektrokoloběžku, robotický vysavač nebo třeba za sluchátka. V Mobil Pohotovosti totiž odstartoval výprodej se stovkami produktů v kategorii příslušenství.

Chytré hodinky, audio a doplňky k smartphonům

Velké povánoční slevy padly na smartwatch. Například k vlajkovkám od Samsungu dostanete k výkupní ceně navíc bonus v hodnotě až 3 000 Kč.

Pokud pokukujete po nějakých sluchátkách nebo reproduktoru a nevíte si rady, které koupit, vybrali jsme pro vás několik produktů, které jsou ve slevě a jejich koupí neuděláte krok vedle.

PanzerGlass váš telefon spolehlivě ochrání

Máte nový smartphone a bojíte se ho kamkoliv položit nebo strčit do kapsy, protože na něj ještě nemáte kryt a tvrzené sklo? Tento problém vyřeší PanzerGlass, který nabízí bytelná pouzdra a extra odolná tvrzená skla pro nové i starší modely smartphonů, díky kterým bude váš telefon bez jediného škrábance.

FIXED doplňky s parádní slevou

nabíječku FIXED MagPowerstation 3v1 pořídíte za 990 Kč

držák telefonu do auta FIXED MagClick pořídíte za 699 Kč

držák telefonu do auta FIXED Gravity pořídíte za 299 Kč

držák tabletu do auta FIXED Tab Passenger pořídíte za 239 Kč

ručně šitá pouzdra na Macbook FIXED Oxford pořídíte od 1 399 Kč

Chytrá domácnost a nejlepší koloběžky na světě

Top doplňky k smartphonům, tabletům nebo Macbookům nabízí i. Pokud potřebujete držák do auta, výkonnou nabíječku nebo třeba kožené ručně šité pouzdro pro váš Macbook, z nabídky od FIXED si vyberete.

Za skvělou cenu seženete také robotický vysavač Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2Lite (4 790 Kč). Díky jeho nízkému tělu se dostane i do hůře přístupných míst, která nejen vysaje, ale také vytře. Pro domácí atmosféru jako v opravdovém kině se špičkovým zvukem a Full HD rozlišením zlevnil také projektor Xiaomi Mi SmartProjector 2, který pořídíte za 14 490 Kč.

Elektrokoloběžky Kaabo patří k tomu nejlepšímu, co si vůbec můžete v této kategorii na trhu pořídit. Disponují bytelnou konstrukcí, odpružením předního i zadního kola a výkonným brzdovým systémem. Dojedou až 180 km na jedno nabití, unesou až 150 kg a mají gigantický výkon. Zvládnou jízdu v náročném terénu, ale jsou skvělé i na rychlé cestování po městě, třeba do práce nebo do školy.

Všechny modely jsou nyní u Mobil Pohotovosti dočasně zlevněné a ještě nižší ceny naleznete u koloběžek označených jako ROZBALENO. Tyto kusy nebyly nikdy použity a vztahuje se na ně plnohodnotná prémiová záruka.