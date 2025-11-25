mobilenet.cz na sociálních sítích

Na Sony, JBL i Niceboy udeřily obří slevy. Black Friday drtí ceny na minimum

Fotografie: Mobil Pohotovost

Zbývá pár dnů do konce Black Friday, přesto stále chytíte audio v té největší slevě roku. Nabídka je obrovská, proto jsme pro vás vybrali ty nejlepší produkty, na kterých ušetříte i několik tisíc. Samozřejmě nebudou chybět ikonické značky jako JBL, Marshall, Sony nebo Niceboy, které nabízí nejen sluchátka do uší, ale i na hlavu, anebo reproduktory.

Reproduktory za nejlepší ceny roku

Ať už hledáte pořádný reprák, který ozvučí velké prostory, nebo naopak nějaký kompaktní, co s vámi v klidu vycestuje i k moři, v Mobil Pohotovosti máte z čeho vybírat. Za extrémně nízké ceny najdete top značky, které jsou známé svou kvalitou – například JBL, Sony nebo Marshall.

Výběr TOP reproduktorů:

Sluchátka za nejlepší ceny roku

Stejně štědrá nabídka je i u sluchátek, kde jsme pro vás opět vybrali ty nejlepší modely.

Výběr TOP sluchátek:

Kompletní nabídku zlevněných sluchátek a reproduktorů najdete na mp.cz.

