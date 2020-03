Populární aplikace Snapseed dostává první aktualizaci po dvou letech

Populární aplikace Snapseed, na kterou nedají dopustit miliony uživatelů po celém světě, dostává první aktualizaci od roku 2018. V současnosti se jedná o jednu z nejpoužívanějších aplikací pro úpravu fotografií.

Popular photo-editing app Snapseed gets first app update since 2018 w/ bug fixes https://t.co/MChrDY2CqA by @iamdamienwilde pic.twitter.com/neS1Gy7X4C