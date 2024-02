Poco X6 Pro: zaostřeno na herní funkce a dojmy z hraní tří oblíbených titulů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Novinka Poco X6 Pro se nepochybně řadí z nejvýkonnějším smartphonům ve své třídě díky nasazení velmi povedeného 4nm čipsetu MediaTek Dimensity 8300 Ultra a až 12 GB RAM LPDDR5X. Kromě hrubého výkonu a velkorysého úložiště o velikosti až 512 GB (UFS 4.0) však může hráče zaujmout také speciální herní software pro optimalizaci Wildboost 2.0. Ten si dává za úkol optimalizovat výdrž a navýšit či stabilizovat snímkovou frekvenci během hraní her, a celkově tak vylepšit herní zážitek. Které další herní vychytávky novinka nabízí a jaké jsou naše dojmy z hraní oblíbených titulů?

Aplikace Game Turbo

Aplikace Game Turbo představuje herní hub, kde se sdružují veškeré herní tituly, ale také si zde lze nastavit, jak by se měl telefon během hraní her chovat. Kromě ukazatele stavu nabití baterie v levém horním rohu, kde najdeme i údaj o vytížení CPU, jsou tak důležité především možnosti nastavení v pravém horním rohu. V sekci obecná nastavení lze například upravit, zda má být během hraní her dostupný herní panel, který lze zobrazit potažením prstu od levého horního okraje.

V druhé sekci s označením „Výkonný režim“ je pak možné snížit latenci internetového připojení funkcí nazvanou jako „Optimalizace Wi-Fi“, zvýšit lze ale rovněž citlivost dotyku, což může být vítaná možnost například pro zkušenější hráče. V rámci úspory energie lze pak aktivovat možnost, kdy se po 3 minutách nečinnosti automaticky sníží jas obrazovky. Pokud máte k dispozici router Mi či Redmi, je zde i možnost zrychlit připojení o 10 až 20 %.

V poslední sekci „Nerušit při hraní“ je pak možné zakázat vybrané systémové funkce během hraní, například automatický jas, čtecí režim, stahování oznamovací roletky či možnost zakázat gesta pro pořízení screenshotu. Dodejme, že vytažením zmíněného herního hubu během hraní si pak lze velmi snadno spustit i další aplikaci v plovoucím okně.

Dojmy z hraní tří oblíbených titulů

V rámci testování smartphonu Poco X6 Pro jsme vyzkoušeli rovněž několik oblíbených herních titulů, jako je Call of Duty, Genshin Impact a i jednoduchou oddechovku Crossy Road. Ačkoliv jsou všechny tři obecně dobře optimalizované, jdou tedy hrát i na méně výkonných smartphonech, než je Poco X6 Pro, výhoda vysoce výkonného a energeticky efektivního čipsetu se rozhodně projevila.

V případě Call of Duty se lze těšit na široké možnosti grafického nastavení, kdy si není problém vychutnat maximální snímkovou frekvenci i detaily na nastavení „Very high“. Výsledná podívaná je tak skutečně působivá, a to i s ohledem na to, že ani na toto nastavení se telefon nijak nezahřívá.

Genshin Impact je o poznání náročnějším titulem. RPG s obřím otevřeným světem si rovněž ukousne přes 30 GB z úložiště, i proto přijde vhod štědrých 512 GB. Také tato hra fungovala výtečně a díky schopnosti v hubu Game Turbo navýšit výkon se zcela běžně pohybovala i nad hodnotami 60 FPS, což je při soubojích a náročnější akci velmi pěkný výsledek.

Třetí oblíbenou hrou, kterou jsme vyzkoušeli, je titul Crossy Road, který sice ani „nepolechtá“ výkonnostní mantinely Poca X6 Pro, ale je zástupcem her hraných na výšku a můžete jej pokládat i za tip na oddechovou hru po náročné herní seanci například ve zmíněném Call of Duty.