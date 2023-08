Poco M6 Pro láká na paměťovky i slušnou softwarovou podporu

Značka Poco spadající pod Xiaomi představila nový model nižší střední třídy Poco M6 Pro. Mezi hlavní přednosti novinky patří podpora 5G. Čelní straně dominuje velký IPS displej s 6,79", jemným Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Jas může dosahovat až na 550 nitů.

Velmi dobře je Poco M6 Pro vybaveno po výkonnostní stránce. Nasazen je totiž Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu společně se 4/6 GB RAM. Interní paměť nabízí 64/128 GB a nechybí ani podpora paměťových karet o velikosti až 1 TB. Systém zajišťuje nejnovější Android 13 a nadstavba MIUI 14. Obojí lze zabezpečit otiskem prstu, přičemž čtečka je na pravém boku přístroje. Zásadní je, že Poco přislíbilo dvě velké aktualizace a 3 roky softwarových záplat, což je v nižší střední třídy rozhodně vítané.

