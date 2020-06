Platby s Xiaomi Mi Band 4? Ano, brzy i v Evropě

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V současnosti již zřejmě stejně jako my vyhlížíte příchod chytrého náramku Xiaomi Mi Band 5. Avšak co říci bude mít i aktuální a pomalu končící generace Mi Band 4. Loni totiž byly představeny dvě varianty – běžný Mi Band 4 seženete i na českém trhu. V Číně je ale k mání i lepší verze s NFC a možností bezkontaktně platit. Server tizenhelp.com nyní přinesl informaci, že se tato verze nakonec podívá i na evropský trh, a to ve spolupráci se společností Mastercard.

Zpočátku tak bude nezbytně nutné párovat platební kartu Mastercard, a to přímo do aplikace Mi Fit. Později by však měla přibýt podpora karet Visa i dalších metod placení, jako je Google Pay a PayPal. Zpočátku se Xiaomi Mi Band 4 s NFC dostane na ruský trh, avšak další evropské regiony by měly následovat. Na ruském trhu bude NFC verze o zhruba 30 % dražší než varianta bez něj. U nás by se tak mohl prodávat za cenu mírně převyšující tisíc korun.