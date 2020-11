Pixel 5 sužuje další problém. Tentokrát se týká hlasitosti

Po problémech s kvalitou zpracování nového Pixelu 5 přichází na řadu další nešvar, tentokrát v podobě samovolně se měnící systémové hlasitosti. Oficiální Google Pixel fórum (na které odkazuje androidcentral.com) se tak začíná množit stížnostmi na regulaci hlasitosti.

Advice: do not buy a @Google Pixel 5. I've been happy with my Pixel and Pixel 3 and I looked forward to the 5. But wow, it's awful. It has to be restarted constantly to allow it to make calls. It just forgets his to control its volume. Going to contact google to refund