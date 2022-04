Otestovali jsme 120W nabíjení vlajkového Xiaomi 12 Pro! Tady jsou výsledky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jednou z nejsilnějších stránek nového Xiaomi 12 Pro je bezpochyby rychlost nabíjení, kterou obstará v balení dodávaný 120W adaptér s výstupem USB-A. Alternativně je možné telefon nabíjet rovněž bezdrátově, a to maximálním výkonem 50 W, případně naopak samotným Xiaomi 12 Pro nabíjet ostatní zařízení s podporou nabíjecího standardu Qi pomocí zpětného bezdrátového nabíjení. V tomto případě telefon zajistí výkon až 10 W, v současnosti tedy pravděpodobně nejvíce u reverzního bezdrátového nabíjení.

Jelikož je 120W nabíjení stále poměrně raritní, rozhodli jsme se podrobně změřit nabíjecí časy, které zpravidla oscilují okolo 20 minut při nabíjení z 0 do 100 %. MIUI rovněž podporuje nastavení limitu baterie u zpětného bezdrátového nabíjení. Pokud tak například kapacita baterie telefonu klesne pod hodnotu 50 %, zpětné bezdrátové nabíjení se automaticky deaktivuje. Co naopak schází, to je možnost „zastropovat“ maximální úroveň nabití baterie (například na 80 %), případně omezit maximální nabíjecí výkon například jen na polovinu (60 W). Během nabíjení jsme rovněž nezpozorovali citelné zvýšení teploty samotného smartphonu ani napájecího adaptéru. Níže si můžete prohlédnout naměřené hodnoty.