Podívejte se na naše videodojmy z prémiového Xiaomi 12 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Velký AMOLED displej, trojice 50Mpx fotoaparátů na zadní straně nebo extrémně rychlé 120W nabíjení – to vše nabízí na našem trhu teprve nedávno uvedené Xiaomi 12 Pro, které je v současnosti nejlépe vybaveným modelem Xiaomi.

Xiaomi 12 Pro má krásný design a rychlé nabíjení

Hned na začátek si zaslouží Xiaomi 12 Pro pochvalu za barevné provedení, které vypadá skvěle a hlavně je velmi praktické, neboť nemusíte záda telefonu vůbec leštit. Přidáme-li k tomu Gorilla Glass Victus a hliníkové rámečky, lze Xiaomi 12 Pro bez nadsázky označit za prémiový smartphone, který si v ničem nezadá například s Galaxy S22+. Moc se nám líbí také mřížky reproduktorů, na nichž se podílela i společnost Harman Kardon. Kvalita poslechu je přitom velmi slušná stejně jako prostorový efekt, neboť hrají oba reproduktory stejně hlasitě.

Něco, co si nemůžete prohlédnout, ale zkrátka musíte vyzkoušet na vlastní kůži, to je haptická odezva, která je u tohoto telefonu rovněž velmi pěkně zpracovaná. Díky zaobleným bokům se navíc novinka příjemně drží a neklouže z ruky. Velkou pochvalu si pak zaslouží umístění čtečky otisků prstů, která není zbytečně nízko, nemusíte tedy natahovat palec ke spodnímu okraji. Přestože se jedná o optickou čtečku, funguje naprosto příkladně. Stačí i letmý dotyk naskenovaného prstu a telefon se odemkne, a to i když jste si třeba zrovna umyli ruce. Jediným mínusem je absence (certifikované) zvýšené odolnosti, i když by mělo zařízení podle našich informací mít odolnost IP5X. Lze tedy očekávat alespoň základní odolnost proti dešti.

Na displeji je hned z výroby předinstalovaná fólie.

Naopak velkou předností je 6,73" displej. Jedná se o AMOLED obrazovku (z dílny Samsungu) s maximálním rozlišením WQHD+ a svítivostí až 1 500 nitů. Zobrazovací panel vypadá úchvatně, ať už sledujete videa nebo hrajete hry a hned z výroby je na něm předinstalovaná ochranná fólie.

Fanoušci výkonu také bezpochyby ocení supervýkonný Snapdragon 8 Gen1 v doprovodu 12 GB RAM a 256GB úložiště. Výkonu je tak víc než dostatek k hraní her, natáčení 8K videa nebo složitému multitaskingu.

Kromě podpory 8K videa navíc Xiaomi 12 Pro zaujme rovněž přítomností trojice 50megapixelových snímačů. Na zadní straně figuruje hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý objektiv a dvojnásobná tele/makro kamerka.

Novinka bude na našem trhu dostupná ve třech barevných provedeních (šedá, fialová a modrá) s doporučenou cenou 27 999 Kč (pouze v konfiguraci 12 + 256 GB). V rámci akce lze od 31. března do 13. dubna také zdarma získat chytré hodinky Xiaomi Watch S1 v hodnotě 5 499 Kč.