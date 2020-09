Originální LG K42 má 5 fotoaparátů a 6,6" displej

Fotografie: LG

LG dnes v tichosti jen skrze oficiální stránky představilo nový model K42, který míří spíše do nižší střední třídy, avšak v některých ohledech dokáže překvapit. Patrně nejvíce zaujme netradiční řešení zadní strany formou vlny kolem modulu fotoaparátů. Celý zadních povrch je pak opatřen speciální UV vrstvou, která je odolnější a také by měla zajistit jistý úchop telefonu v ruce. Když už jsme u odolnosti, mobil se chlubí standardem MIL STD-810G, což znamená, že by měl odolat pádům či teplotním výkyvům.

Na čelní straně se rozprostírá 6,6palcový HD+ displej s malým průstřelem pro čelní 8megapixelový fotoaparát. Menší zklamání přichází pod kapotou, kde je postarší procesor Helio P22 od MediaTeku a pouze 3GB operační paměť. Do úložiště dostanete 64 GB dat, ale nechybí slot pro paměťovou kartu. Novinka se chlubí zvukem DTS: X3D a rovněž 3,5mm jackem. Pakliže hledáte čtečku otisků prstů, kterou byste zabezpečili Android 10, najdete ji na pravém boku.

Ve čtvercovém modulu na zadní straně je čtveřice fotoaparátů. Hlavní snímač s 13 megapixely doplňuje 5megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát, 2megapiselový makro objektiv a nakonec 2megapixelová kamerka pro práci s hloubkou ostrosti.

Z další výbavy stojí za zmínku USB-C či baterie s kapacitou 4 000 mAh. LG K42 se bude nabízet v šedé a zelené variantě. Výrobce prozatím neupřesnil dostupnost ani cenu novinky.