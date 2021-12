Oppo láká na výsuvný objektiv v mobilu

Fotoaparáty jsou pro mnoho výrobců telefonů nejdůležitější součástí jejich přístrojů, a tak se předhánějí nejen v kvalitě pořizovaných fotografií, ale i v netradičních řešeních, která mají posunout schopnosti zařízení ještě o kousek dál. Přesně o to se snaží i Oppo, které v krátkém videu láká na první výsuvný fotoaparát ve smartphonu.

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera! 😉



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If