Oppo Find X9 Pro kraluje 200 Mpx teleobjektivem. Teď je o 7 000 Kč levnější

PR článek
Oppo Find X9 Pro kraluje 200 Mpx teleobjektivem. Teď je o 7 000 Kč levnější
Fotografie: Mobil Pohotovost
  • 200 Mpx teleobjektiv Hasselblad umí až 120× přiblížení
  • Láká i na další dva 50 Mpx foťáky a třídenní výdrž
  • Cena Oppo Find X9 Pro díky slevě u Mobil Pohotovosti spadla na 24 990 Kč

Na trhu je několik fotomobilů aspirujících na post nejlepšího fotomobilu, většina ale stojí přes 30 tisíc. Výjimkou je Oppo Find X9 Pro, které díky slevě u Mobil Pohotovosti kleslo na 24 990 Kč. Za tuto cenu nabídne špičkovou trojitou fotosoustavu s 200Mpx teleobjektivem Hasselblad a až 120× zoomem. Kromě toho láká ještě na až třídenní výdrž baterie nebo ultra tenké rámečky kolem displeje. Jen teď je navíc s obří slevou ve výši 7 000 Kč. 

Nejlepší fotomobil do 25 000 Kč

Oppo Find X9 Pro míří vysoko a mezi jeho nejsilnější stránky patří bezesporu fotoaparát. Zadní sestava fotoaparátů je toho jasným důkazem. Najdeme zde 50Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a v hlavní roli 200Mpx periskopický teleobjektiv Hasselblad, který patří mezi hrstku nejlepších mobilních teleobjektivů současnosti. Technologie Super Zoom umožňuje přiblížení až 120×, takže zachytíte i scény, na které by běžný fotomobil jednoduše nestačil. Díky vysokému rozlišení, velkému senzoru a pokročilým AI propočtům dokáže zachovat kvalitu i při takto extrémním zoomu.

Silnou stránkou jsou rovněž přirozené barvy, vysoký dynamický rozsah a velmi dobré výsledky i při horším světle. Navíc můžete natáčet až 4K/120 FPS video s duální stabilizací a technologií Dolby Vision. To vše dělá z Oppo Find X9 Pro jeden nejlepších fotomobilů současnosti, ovšem za mnohem přívětivější cenu, než jakou mohou nabídnout konkurenti.

Oppo Find X9 Pro

Obrovská baterie a tenké rámečky

Oppo Find X9 Pro ale není jen o fotografii. Výrobce zapracoval také na výdrži a telefon dostal masivní baterii s kapacitou 7 500 mAh, takže bez problémů zvládne i 3 dny používání. A pokud energie přece jen dojde, díky 80W rychlému nabíjení doplníte baterii během krátké chvíle. Přední straně dominuje 6,78″ AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz, který nabízí krásné barvy i vysoký jas. Rámečky jsou navíc zcela minimální – jejich tloušťka se zastavila na 1,15mm.

O výkon se stará vlajkový čipset MediaTek Dimensity 9500, který ve spojení s 16 GB RAM zvládne i ty nejnáročnější úkoly. Bez problémů si poradí s multitaskingem, střihem videa, náročnými aplikacemi i moderními mobilními hrami. Díky 512GB úložišti navíc budete mít dostatek prostoru pro fotografie, videa i pracovní soubory. Telefon potěší také prémiovým zpracováním. Konstrukce využívá Corning Gorilla Glass Victus 2 a hliníkový rám s certifikacemi IP66, IP68 a IP69, takže obstojí i proti prachu a vodě.

Lákavá sleva 7 000 Kč

Kromě skvělé výbavy v čele se špičkovým fotoaparátem je nyní bezkonkurenční také cena. Oppo Find X9 Pro totiž nyní u Mobil Pohotovosti seženete o celých 7 000 Kč levněji. Cena tím spadla z původních 31 990 Kč na lákavých 24 990 Kč.

