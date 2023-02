Oppo dorovnává Samsung. Slibuje 5letou softwarovou podporu

Fotografie: Oppo

Samsung nastolil nevídanou softwarovou podporu mezi zařízeními s Androidem. Všechny lepší kousky od jihokorejského výrobce budou mít aktuální systém minimálně 4 roky od představení, což je dostatečně dlouhá doba pro všechny uživatele. Zpravidla totiž měníme chytré telefony častěji. Není překvapení, že takový krok se promítne postupně i mezi další výrobce, kteří nechtějí zůstat pozadu.

Včera byl globálně představen ohebný model Oppo Find N2 Flip a už v pondělí se začne prodávat na slovenském trhu. Během tiskové konference Oppo oznámilo, že se může těšit na 4 roky velkých aktualizací operačního systému od Googlu. V praxi to znamená, že by se na telefon měl v budoucnu dostat i Android 17. Doplňme, že aktuální je nyní verze 13. Ještě o rok déle, tedy celých 5 let, budou na zmíněné Oppo chodit bezpečnostní aktualizace.