OnePlus Ace 3 Pro má zaujmout kovovým rámem a špičkovým Snapdragonem

OnePlus bude nadále rozšiřovat letos započatou řadu Ace 3. V lednu jsme se dočkali modelu One Plus Ace 3 a před několika dny pak OnePlus Ace 3V. V dohledné době má přijít nejvybavenější kousek, jak naznačují informace ze sociální sítě weibo.com.

V prvé řadě se hovoří o nasazení výkonného procesoru Snapdragon 8 Gen 3, který se prozatím objevuje jen ve vlajkových lodích, avšak tady by mohl být ve výrazně cenově dostupnějším zařízení. Radost by dále měl udělat mírně zakřivený LTPO AMOLED panel s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací konstrukcí. Maximální jas by teoreticky mohl dosáhnout až na 6 000 nitů. Dojem luxusnějšího telefonu má podtrhnout kovový rám.

Vzhled již představeného OnePlus Ace 3V

Prosákly také informace o hlavním fotoaparátu, který má mít 50 Mpx. Nezbývá než doufat, že dostane optickou stabilizaci obrazu. Přesná kapacita baterie není známa, ale hovoří se minimálně o 5 000 mAh, přičemž má být podporováno 100W drátové nabíjení. To znamená, že dočerpání energie bude velice rychlé.

Na další informace si budeme muset ještě počkat. Představení má proběhnout ve 3. čtvrtletí roku 2024, tedy nejdříve v červenci. Následný prodej by mohl zahájen krátce po premiéře.