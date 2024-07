Příval letních novinek podpoří i OnePlus. Víme, na co se již můžete těšit

OnePlus oznámilo, že se připojí k letním premiérám nových produktů. Rovnou také naznačuje, že se najdou tací, kteří pochybují o tom, že by dnes, v době 5G, bylo možné vyrobit výkonný smartphone v kvalitním kovovém těle. Zdá se tak, že výrobce naznačuje jisté prvky výbavy novinky. Ostatně i samotná pozvánka na tiskovou konferenci, která proběhne 16. července od 15:00 hodin v italském Miláně, je zhotovena na pomyslné kovové ploše. Dalším důkazem může být také téma fotografií pro měsíc červenec, které dle oficiálních kanálů na sociálních sítích zní "kov".

Jak informuje gsmarena.com, s největší pravděpodobností se dočkáme představení telefonu OnePlus Nord 4. Nepůjde však o kompletně nový telefon, neboť se má jednat o přeznačený model OnePlus Ace 3V, který byl v Číně odhalen již na jaře. Pakliže by to tak skutečně bylo, známe v podstatě kompletní výbavu, neboť jsme si model Ace 3V již představili. Ve zkratce můžeme zmínit 6,74" AMOLED displej s jemným rozlišením, moderní procesor Snapdragon 7+ Gen 3, 50megapixelový hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu nebo velmi rychlé 100W drátové nabíjení.

