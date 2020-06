Odlehčená Motorola Edge Lite je na cestě, informaci prozradil úřad FCC

Americký telekomunikační úřad FCC odtajnil brzký příchod odlehčené varianty současné vlajkové lodi od Motoroly s pravděpodobným názvem „Motorola Edge Lite“. Zdrojové označení smartphonu je XT2075-3.

Exclusive for @Pricebaba: Motorola is planning to add another 5G smartphone in their edge lineup! Get to know more about it right here: https://t.co/hYHvz3HswE