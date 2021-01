Telefony ve střední třídě vás musí zaujmout na první pohled, jinak nemají šanci na úspěch. Je toto tvrzení pravdivé? My doufáme, že nikoliv, protože v opačném případě byste zřejmě zcela přehlédli novou Motorolu Moto G 5G, a to by byla škoda. Jedná se totiž o krásný příklad poctivého telefonu s výbavou, ve kterém bude málokomu cokoliv scházet.

Jednou z nejnovějších Motorol, kterou můžete pořídit na českém trhu, je Moto G 5G. Zástupce střední třídy se snaží nalákat především na podporu sítí 5G. Dostalo se však na velice slušný procesor či velkou baterii. Rozehráno to má novinka dobře, nicméně nezapomínejme na to, že střední třída je v posledním roce plná čím dál lepší konkurence. Motorola Moto G 5G – videorecenze Technické parametry Motorola Moto G 5G Kompletní specifikace Konstrukce 166,1 × 76,1 × 9,9 mm , 212 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosinec 2020, 7 999 Kč Obsah balení Tmavě laděná krabička, ve které najdete Motorolu Moto G 5G, skrývá ještě 20W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu. Konstrukční zpracování: nenápadná elegance Úvodem si řekněme, proč je vlastně tak snadné Motorolu přehlédnout. V prvé řadě vám nikde nebude nucena formou reklam, za druhé je designově pomyslnou šedou myší, která se ztratí v davu. Konzervativněji smýšlející jedinci však zajásají. Pakliže by vám námi testovaná tmavě šedá verze nevyhovovala, lze sáhnout ještě po přeci živější stříbrné. Na druhou stranu, šedá verze je ve skutečnosti spíše laděna do fialového odstínu. Čtečka otisků prstů funguje naprosto skvěle a rychle. Telefon díky zaobleným bokům krásně padne i do menší dlaně, čímž začíná cesta pohodlí, kterého se nebudete chtít vzdát. Příjemně po ruce jsou i boční tlačítka a ideální je i jistota při jejich stisku. Rovnou řekněme, že klávesa napravo je zde výhradně za účelem spuštění Google Asistenta. Nad ní se nachází hybridní šuplíček pro až dvě nano SIM karty. Důležitým ovládacím prvkem je čtečka otisků prstů, která má místo na zadní straně. Funguje naprosto skvěle a rychle. Tak nějak si představujeme výhodu čtečky otisků prstů, která ve zlomku vteřiny odemkne váš telefon. Motorola však přidává něco navíc. Pomocí čtečky otisků prstů, respektive tahem prstu přes její plochu, můžete stahovat/schovávat informační lištu. Praktické a velmi návykové, protože nemusíte natahovat palec ruky až nahoru na okraj displeje. Na celou obrazovku Od výrobce dostanete přímo v základním balení silikonové ochranné pouzdro. To je na rozdíl od konkurence velmi tenké a po nasazení na smartphone o něm takřka ani nevíte. Telefon však dokáže ochránit dobře, což jde ruku v ruce s celkově slušným zpracováním konstrukce, která působí pevným dojmem. Líbilo se nám velmi dobře padne do ruky

robustní konstrukce

konzervativní vzhled