Od dnešního dne je pražské metro kompletně pokryté mobilní sítí LTE

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů, více než tisícovce antén a přes 2 500 dalších pasivních prvků, jako jsou DC bloky, splittery apod. mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE (4G) kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Pražské metro jede! Mezi prvními v Evropě i na světě máme kompletně pokryté signálem LTE všechny linky metra! Díky spolupráci @O2_CZ, @Vodafone_CZ, @CETINCZ a @DPPOficialni teď můžete googlit, psát a streamovat pod celou Prahou. Krásné připojené! #propojenazeme pic.twitter.com/ra6bn5dNHM — T-Mobile CZ (@TMobile_CZE) December 22, 2021

Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryta naprostá většina, celkem 56 ze 61 stanic. Ostatně pražské metro byla první podzemní dráha v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn. Vyjma zmiňované stanice Jiřího z Poděbrad chybí 5G signál na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol, na které operátoři plánují potřebou technologii doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Pražské metro by mělo být kompletně pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

Celkové náklady projektu pokrytí pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem činí více než půl miliardy korun a jedná se čistě o investiční náklady konsorcia operátorů a společnosti CETIN. „Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dřív. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

5G a LTE signálem jsme pokryli už celé metro. Nově jsme signál dostali do stanic Rajská zahrada, Černý Most a do přilehlých tunelů. Z konečné na konečnou trasy B se dostanete za 40 minut. Můžete v klidu projíždět sociální sítě, poslouchat hudbu a podcasty nebo hrát hry. pic.twitter.com/adhqDonuvM — CETIN (@CETINCZ) December 22, 2021

„V první řadě chci poděkovat operátorům za nasazení a parádní finiš v pokrývání pražského metra vysokorychlostním signálem LTE v loňském i letošním roce. Vždyť ze 61 stanic se jim povedlo loni připojit 23, tj. téměř 38 % a letos zbylých 21, tj. více než třetinu. Díky kompletnímu pokrytí signálem LTE a většinově i 5G se pražské metro může směle zařadit ke špičce v Evropě. Kupříkladu londýnská podzemní dráha bude kompletně LTE a 5G signálem pokryta na konci roku 2024. Rozhodně se nemáme za co stydět, v mnoha projektech jsme v Praze dál než v řadě metropolí i na západ od nás,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „Věříme, že díky dobrému pokrytí metra mobilním signálem se zvýší také bezpečnost cestujících, kteří budou moct nyní už opravdu odkudkoli v případě potřeby zavolat na tísňové linky. Signál využijí pro svou práci i složky IZS,” vysvětluje Tomáš Prokopík, který v O2 Czech Republic zodpovídá za strategické plánování sítí.

„Naší prioritou je propojit Českou republiku kvalitní sítí, a proto jsme velmi rádi, že jsme dnešním dnem pokořili další milník. Chci poděkovat všem partnerům v konsorciu operátorů a společnosti CETIN, že jsme společnými silami přivedli Pražanům do metra LTE a 5G signál, a to dokonce o rok dříve, než bylo původně plánováno,“ přidává José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic. „Během výstavby se nám společně podařilo dosáhnout důležitého mezinárodního úspěchu. Jako první země v Evropě jsme spustili síť 5G v metru a aktuálně jsou už i touto nejmodernější sítí pokryty téměř všechny stanice,“ doplňuje Jan Žbánek, vedoucí plánování rádiové sítě, Vodafone Czech Republic.

Zajímavá fakta z pokrývání pražského metra vysokorychlostním signálem LTE a 5G:

Technici v traťových tunelech naistalovali téměř 114 km vyzařovacího kabelu a dalších více než 120 km kabeláže pro antény a propojky do tunelů

Vyzařovací kabely v tunelech drží více než 114 tisíc úchytek

Signál na nástupištích a ve vestibulech stanic šíří téměř 1 200 antén

Součástí sítě je dalších více než 2 500 pasivních prvků jako DC bloky, splittery, tappery, couplery, MBC1 konvertory apod.

Na celém projektu pracovalo celkem 25 projektantů a více než 200 montážníků a dělníků, rozdělených do pracovních čet o cca 8 až 10 lidech.

Ve stejnou chvíli v metru pracovalo na 6 různých místech 6 pracovních čet s celkem až 70 pracovníky

Stanice s nejmenším počtem antén: Pražského povstání – 9 antén

Stanice s největším počtem antén: Můstek – 36 antén

Nejjednodušší tunel na pokrytí: obecně ty nejkratší, tj. Muzeum – Hlavní nádraží (425 metrů)

Nejsložitější tunel na pokrytí: Nádraží Holešovice – Kobylisy (2 748 metrů)

Nejjednodušší stanice na pokrytí: I. P. Pavlova

Nejsložitější stanice na pokrytí: Hlavní nádraží z důvodu vysokých stropů a rozděleného nástupiště

Hlavní projektový manažer celého projektu, Martin Štébl z T-Mobile Czech Republic, v průběhu instalací nachodil po stanicích a tunelech přes 700 km

Veškeré práce na výstavbě LTE sítě probíhaly pouze během pravidelných nočních výluk metra, které trvají přibližně tři hodiny. Po dobu lockdownu a zkráceného provozu metra mohli technici pracovat zhruba o hodinu déle, nicméně obdobně jako jiné profese se museli popasovat také s pandemií COVID-19 a personálními výpadky, kvůli kterým se zkomplikovala práce a někdy i odsunulo spouštění stanic do provozu. Instalace neprobíhaly každou noc, přednost někdy měly rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a veškeré činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra.

Na celou obrazovku Skříň, ve které je umístěna 5G karta, OVP boxy pro DC napájení

Instalace ve stanicích nebo tunelech není jediná činnost, kterou operátoři museli zajistit. K technologii bylo potřeba propojit všechny stanice optickými propoji, nainstalovat switche, zaintegrovat technologii do sítě operátorů. Bylo nutné splnit veškerou legislativu spojenou s instalací technologie do prostředí pražského metra, protipožární předpisy a další.

