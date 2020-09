O2 přidává spoustu dat mladým zákazníkům, nabídne jim i neomezený tarif

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

O2 tiskovou zprávou oznamuje, že od září výrazně vylepšuje nabídku tarifů pro zákazníky do 26 let. Znásobí datové objemy a mladým lidem nabídne například tarif s 20 GB dat a neomezeným voláním za 549 korun měsíčně. Do nabídky pro mladé přidá také tarif s neomezeným množstvím dat. Pořízení tarifu je podmíněno věkem, zájemce nemusí být studentem.

„Novou nabídkou vycházíme vstříc mladé generaci, pro kterou již nejsou nejdůležitější volné minuty nebo SMS, ale velké datové balíčky,“ vysvětluje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová a dodává: „Od začátku roku jsme zaznamenali zvýšenou spotřebu dat v přenosných zařízeních, a to i díky jejich využití třeba pro výuku z domova. I proto jsme se rozhodli v nabídce pro mladé lidi data výrazně znásobit.“

Nabídka pro mladé se skládá ze čtyř nových tarifů. V tarifu YOU 20 GB nabízí O2 neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR a k tomu 20 GB dat – to je objem, který postačí na běžné surfování každý měsíc. Pro méně náročné zákazníky O2 připravilo tarif YOU 5 GB. Pro mladé lidi, kteří na internetu v mobilu tráví velkou část dne, je pak určený tarif YOU NEO s neomezenými daty o rychlosti Optimal. Ten bude O2 nabízet za 749 korun, v rámci akční nabídky ho všichni, kdo si ho pořídí během září, získají za 699 korun měsíčně. Prvních 1 000 zákazníků tarifů YOU 20 GB a YOU NEO navíc dostane vstupenku na koncert Bena Cristovao v O2 Areně jako dárek

Kromě toho O2 nově nabídne také Můj první tarif vhodný pro nejmladší uživatele. Tento tarif zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR a 1 GB dat.

K uzavření smlouvy stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit. Ve vztahu ke školákům a studentům mladším 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce po předložení průkazu pojištěnce svého dítěte.